Empiezan las definiciones de las formativas

Mientras todavía está parado el Oficial de Primera División luego de la situación Quilmes-Ben Hur, empiezan a jugarse las semifinales y finales de algunas categorías de divisiones Formativas de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

Este miércoles 15 se jugarán las semifinales de U14 masculino entre Ben Hur vs. Independiente y Libertad vs. Unión en cancha de los primeros. El sábado se disputarán las finales y partido de tercer-cuarto puesto.

Por otra parte, el jueves 16 se jugarán las semifinales de U21 (en esta categoría jugaron solo 4 equipos), pero todavía no están confirmados los emparejamientos. El sábado serán las finales.

En la rama femenina hay fechas definidas del Clausura para las finales de primera división entre Ben Hur e Independiente de Ataliva: el viernes en el 17 de Junio y el miércoles en Pasión Roja.