La selección argentina sub 17 derrotó a Japón y se acomoda en el Mundial

La Selección Argentina Sub 17 consiguió su primera alegría en el Mundial de la categoría que se está jugando en Indonesia y se acomodó en su grupo tras la derrota del debut. Fue 3 a 1 ayer sobre Japón con goles del Diablito Echeverri -golazo-, Valentino Acuña y Agustín Ruberto.

Con este resultado, Argentina quedó segunda en el Grupo D con misma cantidad de puntos que Japón (3) pero mejor diferencia de gol (+1 contra -1). En la cima está Senegal (6), que vapuleó 4 a 1 a Polonia (0), el próximo y último rival argentino de la fase de grupos. El partido contra los europeos se jugará este viernes desde las 6 (televisación de la TV Pública, TyC Sports y DSports) y vale recordar que a octavos de final avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros de las seis zonas.

Ante Japón, los dirigidos por Diego Placente llegaban urgidos de un buen resultado y salieron con una determinación muy diferente de la del debut (derrota 2 a 1 con Senegal), arrinconando a los japoneses contra su área. No por casualidad antes de los 10 minutos de partido la cosa ya estaba 2 a 0 para la Argentina.

Primero pegó el Diablito Echeverri, acaso el jugador más conocido del plantel y con más experiencia en Primera (cuatro partidos en River). El número 10 y capitán tuvo un tiro libre desde bastante lejos y la puso en el ángulo a los 4 minutos.

Y al rato, a los 8, llegó el segundo: muy buen desborde y centro atrás de Santiago López (Independiente) y definición dentro del área del volante Valentino Acuña (Newell's).

Argentina no detuvo sus embates una vez conseguida la ventaja y coqueteó varias veces con la goleada, sobre todo gracias a la conducción de Echeverri y la muy grata aparición de Dylan Gorosito por el lateral derecho (Boca), opción constante de pase y quien fue suplente contra Senegal. Gorosito fue uno de los tres cambios de Placente respecto del once del debut, junto al arquero Jeremías Florentín (Talleres) y el volante Maher Carrizo (Talleres).