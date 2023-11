Otra baja inesperada en River

Si bien River no tiene compromisos urgentes que afrontar dado el receso por eliminatorias, sí jugará una serie de amistosos de cara al último tramo del año y ayer recibió una mala noticia.

Gonzalo Martínez sufrió una distensión muscular en el sóleo de la pierna derecha en el último entrenamiento y se perderá los encuentros ante Colo Colo, en Chile, e Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Aún no hay parte oficial, pero el tiempo estimado de recuperación oscila entre 10 días y dos semanas, por lo tanto Martín Demichelis no podría contar con el Pity en ninguno de los dos partidos que se jugarán esta semana.

Esta lesión llega en un momento inoportuno para Martínez que estaba comenzando a ganar ritmo de competencia luego de su larga inactividad y todavía resta saber si llegará en condiciones para la última fecha de la Copa de la Liga.