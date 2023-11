El programa de la última fecha de la Copa de la Liga

El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional determinó ayer los detalles para la última fecha de la fase regular de la Copa de la Liga 2023.

La asamblea resolvió que primero se definirá el equipo que descenderá por tabla anual y luego los clasificados que restan para los playoffs.

Según lo anticipado por el sitio Doble Amarilla, la idea es que los partidos por el descenso puedan disputarse el sábado 25 a las 17.De esta forma ese día jugarían: Vélez-Colón, Banfield-Gimnasia, Unión-Tigre y Platense-Sarmiento.

En tanto, la Zona A se disputaría el domingo 26 y la Zona B tendría su desenlace el lunes 27. Finalmente, los encuentros que no tengan objetivos por cumplir se fijarán entre viernes, sábado, domingo y lunes.

Por otra parte, una de las determinaciones más importantes que se estableció es la situación que puede darse con Colón: "en el caso que un equipo pierda la categoría y termine dentro de los cuatro primeros de su zona, no podrá jugar los play off, ocupando su lugar el quinto mejor ubicado" según lo resuelto por la AFA.