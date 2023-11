El análisis de Medrán tras la eliminación de Atlético de Rafaela en cuartos del Reducido

Atlético de Rafaela volvió a recuperar el protagonismo que lo caracteriza en la segunda categoría del fútbol argentino. Tras dos temporadas para el olvido, en este 2023 logró dos de los tres objetivos propuestos. Por esas cosas del fútbol no se le dio. Dejó todo, no caben dudas. Le faltó un gol. Igualó 0 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto en la revancha de cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional y su sueño de ascenso se esfumó. Los cordobeses llegaban con ventaja deportiva y es por ello que los dos empates le alcanzaron para meterse en semifinales.

Tras el encuentro en el Antonio Candini, Ezequiel Medrán habló con la prensa y dejó sus primeras sensaciones tras lo ocurrido: “Cuando analizábamos la serie sabíamos que iba a ser muy pareja, que iba a estar en cuestión de detalles y da la sensación que a lo largo de los 180 minutos tal vez merecimos más, pero el reglamento y la ventaja deportiva le permiten avanzar a Río Cuarto”, y sumó: “Estoy totalmente identificado con el trabajo del equipo a lo largo del año, el compromiso, el respeto a la hora de competir como lo hicieron”.

En la temporada, la ‘Crema’ tuvo una destacada actuación como visitante, consiguiendo resultados en terrenos complicados, ante rivales de talla. No fue la excepción en Río Cuarto, aunque le haya faltado el gol para avanzar en el petit-torneo.

“Era una parada difícil, de visitante, se hicieron cargo del partido, lo intentamos por todos lados, faltó esa cuota, algo más de frescura en los metros finales, algo más de suerte que también se necesita en el fútbol para terminar de concretar ese gol que nos pudiera haber dado el pasaje a las semifinales”, reconoció Medrán, que luego agregó: “No tengo nada por reprochar, duele, el vestuario lo sintió, esto no deja de ser un aprendizaje, que duela todo lo que tiene que doler y mañana será volver a intentarlo nuevamente”.

Son sus primeros pasos como entrenador en la categoría. Llegó para apagar el incendio que dejó la temporada pasada Walter Otta, con un Atlético hundido en la tabla y comprometido con el descenso, y lo supo sacar a flote. Le renovaron la confianza y redoblaron la apuesta.

“Cuando nos reunimos con el presidente para armar el plantel para esta competencia queríamos volver a tener un Atlético de Rafaela que pueda competir, que tome este torneo con el protagonismo que se pudo alcanzar. Era lo más importante”, confesó Medrán.

“A lo largo de 34 fechas estuvimos en zona de clasificación, 70 u 80% entre los cuatro de la zona, entramos a Copa Argentina, creo que el gran desafío de Atlético de Rafaela, que volvió a tener protagonismo en la categoría, es sostenerlo”, agregó y en relación a la permanente comunión que se vivió con la gente, el DT indicó: “Fue recíproco, se dio de adentro hacia afuera y viceversa. Lo hemos vivido en instancias importantes cuando hemos necesitado a la gente y nos acompañaron de gran manera. No queda más que agradecer por como acompañaron al equipo, la ilusión de ellos era la misma que la nuestra, estábamos extremadamente comprometidos con la institución, con los colores, pero es seguir intentándolo, pensar en lo que viene para el año que viene”.

Uno de los principales ‘reproches’ que se dieron tras la revancha ante el ‘León’ cordobés, tuvo que ver con los cambios, que tardaron en llegar. En relación a ello, el entrenador explicó: “A mi entender quisimos sostener a los que tenían ritmo de partido, salvo alguna situación particular, creo que el equipo tuvo la tranquilidad necesaria. Tuvimos chances hasta los últimos minutos. En cuanto a la planificación quedamos muy conformes de cómo lo llevó el equipo porque tuvimos la tranquilidad de intentarlo pero no se terminó dando”.