Massa pidió "abrazar a esos que todavía siguen en duda"

BUENOS AIRES, 15 (NA). - El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa (Unión por la Patria), ayer la ciudad rionegrina de General Roca, donde pidió a sus votantes que "de acá al domingo vayan a abrazar a esos que todavía siguen en duda" sobre a quién elegir en el balotaje.

"Quiero pedirles que de acá al domingo vayan a abrazar a esos argentinos que todavía siguen en duda, que no quieren lo otro para la Argentina pero no nos creen. Díganles que estamos con la mayor humildad para rendir examen desde el gobierno, para que aun votando sin confiar en nosotros, desde el 10 de diciembre sientan orgullo del gobierno que eligieron", sostuvo Massa.

"Es importante destacar la importancia que tiene para nuestros productores seguir adelante con una política que les dé competitividad con el tipo de cambio, que permitió eliminar las retenciones a las economías regionales, seguir adelante con una política de protección del trabajo con derecho a jubilación", agregó.

Y agregó: "Recién una de ustedes me preguntaba por sí o por no (en referencia a la frase que usó en el debate contra su rival Javier Milei). Es por sí a la Argentina, es por sí a la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva. Es por sí a las universidades públicas y gratuitas extendidas a lo largo del país".

"Es por sí a un Mercosur fuerte e integrado que le sostenga y le conserve los mercados a los productores y las productoras de Río Negro que venden su trabajo al Mercosur. Es por sí, también a decirle nunca más a la corrupción en la Argentina, a poner una agenda de transparencia, a poner en manos de la oposición la Oficina Anticorrupción para que nos controle, a poner a la mitad de la oposición en el Banco Central a controlar el cuidado de nuestra moneda", remarcó.

"Decimos que sí a seguir cuidando a nuestros jubilados y jubiladas. Cuando escucho la idea de que vuelvan las AFJP a la Argentina, como si fuera nueva. Miren, la Argentina hoy tiene 21.750 jubilados que son de las AFJP. No es que no hay, quedaron del período en que la Argentina hubo sistema de jubilación privada. Entre 5.000 y 20.000 pesos cobran los jubilados de una AFJP en la Argentina hoy", comparó.



LEY DE ÉTICA

Massa anunció que si resulta electo presidente enviará al Congreso un proyecto de Ley de Ética para mejorar la transparencia y lucha contra la corrupción, que entre otras iniciativas contempla que la Oficina Anticorrupción (OA) la controle un legislador de la oposición.

"En el marco conceptual en el que tenemos que construir esta etapa, la integridad, lucha contra la corrupción y transparencia serán parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional", sostuvo Massa.

Al respecto, dijo que buscará que "la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado en el Congreso de un bloque opositor" porque eso es "una forma de trasferir y compartir responsabilidades".