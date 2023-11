Midgets Show and Power: se trasladó para el sábado el "Premio Coronación"

Por Víctor Hugo Fux



Luego de la obligada suspensión del domingo anterior como consecuencia de una inoportuna pero escasa lluvia, cuando todo estaba dispuesto para que se lleve a cabo la última fecha del Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi", se decidió reprogramar para el venidero sábado el "Premio Coronación" del Midgets Show and Power.

La otra variante, de acuerdo con lo informado por los responsables de organizar el evento, estará dada en el cronograma de actividades, ya que las mismas se cumplirán en horario tarde-noche en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Si bien el campeonato de la divisional superior ya se definió en favor de Matías Audino, quien se adjudicó su segundo título consecutivo, resta por conocerse quién será el subcampeón.

Aspiran a quedarse con ese lugar tres pilotos, que llegarán a esa competencia separados por solamente nueve puntos.

Se trata de Angel Gaggi, el actual subcampeón, que sumó hasta el momento 313 puntos; Cristian Mattioli, que tiene 309 y Gastón Viano, que acumula 304.

Sin duda, esa lucha será la más atractiva del sábado, en el cierre del mejor año de una especialidad que tuvo un importante crecimiento en su parque y en el nivel de los espectáculos que ofreció en cada una de sus presentaciones.

Otros datos positivos tienen que ver con el escenario utilizado, que incorporó mayores comodidades para los espectadores y el buen estado del trazado, a partir de la dedicación del grupo liderado por Cristian Bottazzi.

Por primera vez de su creación, la temporada se estará cerrando con la disputa de 12 fechas, alcanzándose un nuevo récord histórico de participantes en el vigente certamen, al igual que en la cantidad de entradas vendidas.

También estará concluyendo en la oportunidad el primer Torneo Oficial del Mini Power Escuela de Pilotos, que también consagró anticipadamente a Gaspar Fler, luego de una consistente performance.

En la telonera estará en juego el subcampeonato, que tiene como postulantes a Benjamín Bottazzi y Saimon Cuenca, quienes sumaron 326 y 308 unidades, respectivamente.

Luego de 11 fechas, así están ordenadas las principales ubicaciones en los dos campeonatos:



Midgets Show and Power: Matías Audino (campeón) 390 puntos; Angel Gaggi 313; Cristian Mattioli 309; Gastón Viano 304; Matías Giordano 279; Jeremías Molardo 269; Rubén Balangero 267; Adrián Bonafede 261; Matías Maina 258; Diego Bruera 255; Adriel Viano 253; Leonardo Sterpone 232; Gustavo García 215; Pablo Baronetto 204; Germán Mathier 196; Andrés Osorio 187; Héctor Valentini 171; Cristian Fernández 165; Ulises García 127 y Héctor Heit 125.



Mini Power: Gaspar Fler (campeón) 379 puntos; Benjamín Bottazzi 326; Saimon Cuenca 308; Thiago Bottazzi 285; Felipe Masuero 277; Laureano Cuenca 267; Alex Ramallo 264; Santiago Maina 246; Donato Calvi 225 y Gonzalo Rinaudo 223.



LA CENA DEL 25

Desde la categoría se informó que el próximo sábado 25 de noviembre se va a realizar la "Cena Coronación" en el salón del Club Atlético Belgrano de San Antonio, el mismo lugar en el que se llevó a cabo el año pasado.

En los próximos días se darán a conocer el valor de las tarjetas y los contactos para confirmar las reservas.

En esa reunión gastronómica se entregarán las distinciones a los pilotos que compitieron a lo largo de la temporada y se procederá a coronar a los tres primeros en cada una de las categorías.

De esta manera se bajará el telón de un exitoso Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi", con el que Midgets Show and Power le rinde homenaje a uno de los impulsores de esta relativamente nueva expresión del deporte motor.