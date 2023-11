El Concejo trató un pedido para la poda de árboles en un importante sector de la ciudad

Con una sola ausencia, los concejales trataron en la reunión de comisiones de ayer un proyecto propuesto por el bloque Juntos por el Cambio, en el que solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal mantenga en forma adecuada los árboles que se encuentran en la intersección de las calles calles Avda. Luis Fanti, H. Yrigoyen y Remedios de Escalada, donde está establecida la escuela N°6393 Pablo Pizzurno, y colocado un semáforo. En los fundamentos se puede leer: “El excesivo follaje obstaculiza la visibilidad, por lo que sería necesario inspeccionar regularmente para detectar cuando sea necesaria la poda adecuada para lograr un crecimiento vertical. El recorte adecuado eliminaría el riesgo de ramas bajas y rotas que puedan provocar accidentes tanto para los peatones como los vehículos que circulan”. Al respecto, habló el concejal Ceferino Mondino, quien además recalcó la importancia de hacer realizar la poda en los árboles de toda la ciudad en tiempo y forma. “Es un tema que hay que resolverlo de forma urgente, pero a su vez, queremos exponer la importancia de la poda para la forestación de la ciudad. La semana pasada vi que estaban podando y esta no es la época. Evidentemente faltó la poda en muchos lugares y a esto hay que hacerlo en invierno, que es la época del año que corresponde. La forestación es un tema sumamente importante y más con el cambio climático. Y hay otro tema no menor, que es el riego”, expresó. A lo que el concejal oficialista Martín Racca contestó que para esto se pide la colaboración de los vecinos y frentistas. “Por suerte tenemos muchos árboles en la ciudad, y se ven las cuadrillas permanentemente trabajando”, expresó. Por su parte, el concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico, acentuó su discurso en la responsabilidad que tiene la Municipalidad en esta gestión a través del 147, no haciendo responsables a empresas de servicio, como por ejemplo EPE, que interviene solo en líneas específicas de media y alta tensión. “No es un trabajo en conjunto. La responsabilidad es de la Municipalidad”, manifestó el edil.



RECONOCIMIENTOS

Por otra parte, sobre tablas se trataron dos proyectos de resolución. Uno, propuesto por el bloque Juntos, reconoce la trayectoria periodística de José Luis Foglia, más conocido como el “Flaco” Foglia. El otro, impulsado por el bloque oficialista, tiene como fin resaltar el camino recorrido de Héctor Moscardo, rafaelino nacido hace 85 años, que desarrolló una intensa vida institucional en la ciudad, y casi en su totalidad, ad honorem. En el Considerando se relata, entre otras cosas, que “a los 15 años ingresa como secretario del Club Ferrocarril del Estado, en la presidencia del Dr. Ángel Oyoli. Fue técnico de las inferiores en el mismo club, luego en el Club 9 de Julio. En 1996 asume como Gerente de la Liga rafaelina de fútbol. Fue presidente de la Vecinal del Barrio Juan de Garay, estuvo al frente de la Federación de entidades vecinales por seis años, y hasta la fecha forma parte de la Comisión del Club de los abuelos de calle Palmieri”. Y finaliza así: “Hoy es momento que sus propios vecinos y vecinas, a través de este Concejo, pongan en valor tantos años de trabajo honrado, de vida institucional, de compromiso ciudadano, de valiosos aportes al deporte amateur de Rafaela y la zona, casi siempre focalizado en las infancias y su derecho a jugar a la pelota”.



SEGUNDA AUDIENCIA DE NOCTURNIDAD

Una vez terminada la reunión de comisiones, minutos después comenzó la segunda audiencia pública en torno al tema de nocturnidad. Cabe recordar, que la primera instancia se llevó a cabo el pasado 17 de octubre y participaron, como en esta última, empresarios y gente vinculada a la recreación nocturna. La reunión estuvo integrada en esta oportunidad de varios de los mismos protagonistas y otros nuevos que se sumaron, y trató temas concernientes a tres ejes: eventos masivos fijos, eventos masivos privados y eventos sociales privados.

Inició el debate el concejal Mársico diciendo: “Estas temáticas tienen que ver con la diversión no solamente de los más jóvenes, sino de la mediana edad también. Quizás no tengamos una solución inmediata, pero vamos a intentar desde nuestro ámbito facilitar las cuestiones que sean necesarias para que la diversión en general de Rafaela tenga el crecimiento que tenía años anteriores”. Y el concejal Mondino valoró luego el apoyo de todos los bloques en este tema. “Vamos a acompañar en este proceso, no somos especialistas en esto, son ustedes los que saben y tienen experiencia que no es algo menor, teniendo en cuenta la situación del país y lo cambiante que es la sociedad”.

En un clima de participación y sinceramiento, los distintos emprendedores iban dando sus posturas en relación a los lugares propicios para realizar eventos masivos, equipos de control aptos, transporte, realización de fiestas eventuales, vecinales, e impuestos. Guillermo Ferradas, por ejemplo, de Chimbote, expresó su preocupación en consensuar la realización de fiestas con la buena convivencia con los vecinos. “Que no nos corten una fiesta por tres o cuatro denuncias. Hay un montón de cosas para hacer, pero no hay lugares donde se puedan hacer. Hablo de la Rural, como puedo hablar del Velódromo, o de un montón de lugares, donde el único inconveniente son las denuncias vecinales. Por eso creo que habría que releer un poco la ordenanza para que tanto el vecino como la parte organizativa de las fiestas, estén dentro de los parámetros normales”. Contó que, en el último evento realizado en la Sociedad Rural, no tuvo inconvenientes en cuanto a denuncias por el sonido, solo que el calor era agobiante, y el aire acondicionado no daba abasto. “Y si uno va al aire libre, ahí sí empiezan a llover las denuncias”, comentó.

“El tema es encontrar el punto para lograr una convivencia. Es complejo generar un entramado que la permita”, opinó Mársico. Otro de los emprendedores presentes, comentó que muchas veces se torna imposible controlar el sonido al aire libre porque eso depende mucho de como gira el viento en ese momento, considerando que no hay lugar propicio en la ciudad para realizar este tipo de eventos, por más alejado que esté de la ciudad. “El tema también es la distancia. La verdad que no tenemos un servicio de transporte público que vaya, y no hay una cantidad considerable de móviles durante la noche que se dirijan a lugares alejados”, dijo Yamil Diab de Pinta. Por su parte, Fernando Merke, que suele realizar eventos en las vecinales, comentaba algunas situaciones de descuido que se generan por parte de los asistentes. También contó que recibe muchas quejas de este tipo de eventos más pequeños por los impuestos de SADAIC (que representa a autores y compositores de letra y música de canciones) y AADI – CAPIF (que representa a intérpretes musicales y productores fonográficos). “Hay fiestas que se hacen a la canasta, de treinta personas, entre familias, y terminan pagando el mismo permiso que las fiestas masivas, entre $80 y $90.000 con un impuesto, y $60.000 con el otro”, expresó el empresario. De esto, surgió la idea de programar una reunión con los representantes locales de cada entidad para comentarles la situación y ver cómo se podría llegar a hacer cierto tipo de excepciones ante casos de eventos más pequeños para que no les sea tan gravoso, ya que actualmente el porcentaje que todos pagan es de un 24% (16% SADAIC y 8% AADI CAPIF).

Al respecto, Mondino expresó: “Claro está que este tema es una limitante. Yo creo que acá tenemos que entender que estamos dentro del mismo barco y vamos a tener que ceder cosas para lograr un acuerdo de partes para poder avanzar y no quedarnos con un no se puede”. Con respecto a las denuncias, Mársico expresó: “Con un trabajo previo con el Municipio, tal vez se pueda lograr esa empatía con los vecinos. Habría que interactuar logrando algún tipo de acuerdo en un ámbito de colaboración con el Municipio. No queda otra alternativa que lograr el diálogo”. Y Merke agregó: “Me parece que lo ideal sería que la Municipalidad modifique la ordenanza, o esa noche mire para otro lado y que los vecinos tengan tolerancia. Por algo se autoriza el evento desde el Municipio”.

Con más temas y opiniones intercaladas, se dio por concluida esta fructífera reunión de hora y media. Habrá que ver cómo sigue el tratamiento del tema para que, ante la llegada del verano, la noche rafaelina pueda disfrutarse más.