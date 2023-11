Ante el balotaje, "los trabajadores acompañamos a Sergio Massa"

A través de un parte de prensa, la CGT Regional Rafaela expresó que "el próximo 19 de noviembre los argentinos y argentinas concurriremos a las urnas para decidir, en una segunda vuelta electoral, quién será el próximo presidente de la Nación. Como vino sucediendo en todo el proceso que nos llevó a esta instancia, una vez más las organizaciones que componen la CGT Regional Rafaela estaremos acompañando a la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, convencidos que Unión por la Patria refleja la representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Este acompañamiento significa un compromiso de militancia en cada fábrica, en cada comercio, en cada obra, en cada lugar donde haya un puesto de empleo, porque en el resultado electoral se definirá una gran parte del futuro de nuestra condición de trabajadores y trabajadoras.

Nunca antes se pudieron ver tan claramente las dos opciones ante las que nos encontramos. Sergio Massa se hizo cargo del Ministerio de Economía en un momento extremadamente complejo del país, en medio de un endeudamiento salvaje adquirido irresponsablemente por Mauricio Macri, que condiciona a generaciones de argentinos que deberán pagar esa deuda y deben soportar la intromisión permanente del Fondo Monetario Internacional en las políticas económicas nacionales.

La propuesta del candidato de Unión por la Patria es clara y definida: acompañar al sector productivo, sostener los derechos de los trabajadores, defender el mercado interno, proteger a la industria nacional y los recursos naturales, ampliar al máximo las relaciones comerciales con países que son clientes históricos de nuestras exportaciones, mantener el control estratégico de las fuentes de energía y alentar la mejora en la distribución de la riqueza, combatiendo la especulación desmedida.

Frente a la propuesta de nuestro candidato aparece un compendio de personalidades desquiciadas, con proyectos que no sólo pretenden regresarnos a la década infame, sino que atrasa más de un siglo. El desprecio a las mayorías; la eliminación de cualquier control sobre quienes ejercen prácticas abusivas -y eso incluye la pérdida de derechos elementales de los trabajadores y trabajadoras, como son el medio aguinaldo, las vacaciones pagas y las indemnizaciones, consideradas como "costos" que supuestamente perjudican la actividad económica-; la agresión permanente a símbolos que forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestro orgullo de ser argentinos, todo eso está representado en el candidato de Avanza La Libertad. A quien, como no podía ser de otra manera, se le ha sumado Mauricio Macri, con su carga de fracaso y y de derrota.

Nunca como antes nos hemos encontrado con candidatos que nos dicen en la cara lo que nos van a hacer. No se trata de ninguna "campaña de miedo", sino de lo que escuchamos de sus principales voceros y del propio candidato presidencial, aunque ahora traten de edulcorar su mensaje y de esconder a los impresentables personajes que lo acompañan. Quieren volvernos a los '90, a las políticas económicas que llevaron al cierre de miles de empresas, a un índice récord de desocupación, al "corralito" y al estallido social de 2001. Y nos dicen y nos repiten que ese fue "el mejor gobierno de la historia". Nos hablan de eliminar la coparticipación y desfinanciar a provincias y municipios; que las obras públicas las hagan los privados o que no las haga nadie; que los pobres no tengan salud pública ni educación gratuita. Y que las industrias -las que nos dan trabajo, la que generan empleo y riqueza nacional- se arreglen como puedan porque las importaciones se abrirán sin contemplaciones.

Nos paramos con toda nuestra energía contra esas propuestas que nos atacan en todos los flancos. No podemos ni queremos ser prescindentes: apoyamos a Sergio Massa, militamos su candidatura, exhortamos a los argentinos a la defensa propia y a no dejar el país en manos de un grupo de aventureros que pretenden volvernos a la edad de las cavernas".