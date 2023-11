Bono de $55 mil en diciembre y suba de haberes del 20,87%

BUENOS AIRES, 15 (NA). - Luego que el Gobierno anunciara un nuevo bono, de $55.000, para jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, surgió la duda sobre si la medida se aplicará durante un trimestre, entre diciembre y febrero del año próximo, o regirá sólo por un mes -es decir diciembre-, ante el cambio de Gobierno.

El Poder Ejecutivo comunicó que las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses tendrán en diciembre un reajuste de 20,87%, un porcentaje que surge de haberse aplicado un tope a la movilidad anual -que está previsto en la normativa elaborada por el Gobierno-, porque el resultado de la fórmula arrojó, en rigor, un índice varios puntos más alto, cercano al 29%.

En el último mes del año el haber mínimo pasará de $87.459,76 a $105.713 y el máximo, de $588.521,35 a $711.346 (cifras en bruto que, en términos netos, son de $102.542 y $671.837 respectivamente). Esos importes regirán hasta febrero de 2024, ya que en marzo deberá haber otra actualización.

También se anunció que habrá un refuerzo de $55.000 para quienes tienen el haber mínimo, en diciembre. Después de la difusión del video y de un comunicado de la Anses, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, participó de un acto político con jubilados en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.

En ese marco, el tigrense hizo una promesa que entusiasmó a los abuelos: dijo que se dispondrían bonos para enero y febrero, de $65.000 y $70.000 en cada caso, pero aclaró que eso ocurriría sólo con la condición de que él gane las elecciones presidenciales del 19 de noviembre próximo.



LOS DETALLES

DEL AUMENTO

La suba de diciembre se ubica muy por debajo de la inflación, que en el trimestre de julio a septiembre trepó a 34,65%, según explican especialistas en temas jubilatorios.

La preocupación de algunas asociaciones que enrolan a personas de la tercera edad es que, de no corregirse lo anunciado, en enero y febrero muchos abuelos -unos 4 millones- verán una caída nominal en sus ingresos. Así, en un contexto de altísima inflación, recibirán menos pesos.

Por aplicación del índice de movilidad, los ingresos previsionales y los cobros por hijo para asalariados, monotributistas y desocupados acumularán en todo 2023 un incremento nominal de 110,9%.

Según estimaciones hechas por diferentes centros de estudios económicos y publicadas por el Banco Central en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el aumento de los precios sería, de punta a punta del año, de alrededor de 180%.

De esta forma, los jubilados que no perciben bonos tendrían a fin de año un ingreso con el que podrán comprar un 25% menos que 12 meses antes. Ese recorte nada menor del ingreso real será aún más fuerte en algunos casos, concretamente de alrededor de 30%, porque hay quienes en diciembre de 2022 percibían un bono y desde septiembre de este año ya no lo tienen.

El nivel del porcentaje de reajuste para diciembre se explica porque, para ese mes de cada año, la ley aprobada a fines de 2020 dispuso la eventual aplicación de un tope a la suba anual por movilidad, una cláusula que perjudica a los jubilados. Es un tope vinculado con la evolución de los recursos que recibe la Anses. Por eso, si bien la fórmula habría arrojado un resultado de entre 25% y 29% (el Gobierno no lo aclaró), la vigencia de esa cláusula legal hace que la recomposición se ubique, finalmente, varios puntos por debajo.