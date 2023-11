Una historia centenaria

Mañana La Bombonera será escenario de uno de los partidos con más historia en el fútbol de todos los tiempos; un duelo que antecedió al primer mundial jugado en Montevideo y que por razones de vecindad ya se había convertido en un verdadero clásico en tiempos del amateurismo y también de los juegos olímpicos.

Uruguay ese pequeño territorio, definido entre tantas otras acepciones como “una esquina de América” fue y sigue siendo un destacado proveedor de futbolistas, mucho más si consideramos a su base de pirámide, reducida desde el punto de vista demográfico.

Es verdad que en tiempos del fútbol contemporáneo le ha costado destacarse a nivel de mayores, a pesar que hace pocos meses ganara por primera vez el título en la categoría Sub 20, al derrotar a Italia en la final disputada en La Plata y que cerrara el círculo de las materias pendientes.

Todo esto no hace otra cosa que ratificar su condición de extraordinario semillero y repositor de stock de las principales ligas a nivel europeo.

Esa renovación que ha tomado como gran desafío Marcelo Bielsa, viene creciendo desde el pie, como esa musiquita de la que habla Alfredo Zitarrosa en una de sus obras orientales y que define poéticamente, la evolución y la ambición de los deportistas uruguayos; en consecuencia, esta nueva edición del clásico del Rio de La Plata, en la Ribera porteña, va a confrontar una vez más las rivalidades de siempre con reinado de las dos orillas.

La Gloriosa, volverá a presentarse bajo una expectativa de la que hablan, entre otras razones, los pocos minutos que duraron en las plataformas, las 50.000 entradas puestas a la venta, algunas con valores poco populares, por cierto.

Desde la última presentación en Lima, en la segunda ventana de Eliminatorias, donde Leo Messi pudo completar los 90`, anotando los dos goles del encuentro y dejando otra vez, un escalofriante mensaje de un futbol sin ocaso, no hubo demasiadas novedades en el seguimiento de los integrantes de La Scaloneta en sus equipos, eso sí, a Messi le entregaron el 8vo Balón de Oro en esa inolvidable gala en Paris, mezclando el estupor de semejante marca y la habitualidad que estas premiaciones generan de este deportista exclusivo.

El regreso de Ángel Di María ya recuperado de una lesión muscular que lo dejó fuera de la convocatoria anterior y el llamado a nuevos valores para blindar la participación futura de jugadores a los que Scaloni utilizará en la segunda renovación que vendrá seguramente, luego de la próxima Copa América a jugarse en junio próximo en Estados Unidos, completan todos los casilleros de las exigencias de una afición de paladar negro, que pretende seguir vitoreando a un equipo que parece de acero, pero que tendrá en esta seguidilla de encuentros, los dos exámenes mas exigentes de nuestro continente, ya que luego del partido ante los Charrúas, vendrá el otro reto de enfrentar a Brasil en uno de los templos del futbol mundial como lo es el Maracaná.



¿QUIÉN ES PABLO MAFFEO?

El seguimiento a jóvenes promesas y otros jugadores asentados en la élite, con ascendencia argentina, es una arista novedosa que no debe dejarse de lado. Dentro de este parámetro figura Pablo Maffeo, el lateral español de padre italiano (de raíces napolitanas) y madre argentina que fue convocado para la siguiente Fecha FIFA.

El catalán de 26 años fue fichado por el Espanyol de Barcelona cuando tenía apenas 6. Atravesó una década de preparación en las juveniles del club periquito hasta tener su bautismo oficial en el equipo filial (Espanyol B). Con apenas 15 años, Manchester City se fijó en su potencial y llegó a un acuerdo con la entidad española para contratarlo junto a su compatriota Manu García. Fue tras el llamado de Inglaterra cuando debió sentarse con su padre, Alfonso Maffeo, y su madre, Marisa Becerra, para resolver su futuro. Sus padres le preguntaron si estaba dispuesto a hacer el sacrificio de mudarse solo para cumplir el sueño de convertirse en futbolista profesional y él aceptó sin dudar.

No tuvo todo servido en bandeja. El primer año de su estadía en Manchester padeció una seria lesión de rodilla que puso en duda su continuidad: “Son los sacrificios que tienes que hacer para llegar”. Luego de un paso por el Girona, cuadro en el que experimentó en cuatro diferentes lapsos, se puso la camiseta del City y sumó rodaje en los equipos juveniles hasta debutar por Champions League de la mano de Pep Guardiola en el año 2016. Además, jugó contra Manchester United en Old Trafford por EFL Cup el mismo año, partido que recuerda aún más que su estreno en sí.

Esta nueva apuesta, también se enmarca en una estrategia que solo se puede diagramar desde las selecciones absolutas y no juveniles hasta una determinada edad, es decir Maffeo que ya tuvo intervenciones para los juveniles españoles, queda librado a llamados como por ejemplo, el de Lionel Scaloni de existir la afinidad parental con Argentina y que no sea compatible con esa historia deportiva, en definitiva, no podría haber sido convocado por Javier Mascherano a los juveniles albicelestes (los equipos no están obligados a cederlos) pero sí para el combinado de mayores y de jugar apenas unos minutos oficiales, no podrá ser reclutado por los españoles y estará ligado para siempre, tal la voluntad del jugador, a los equipos nacionales argentinos.

Una maniobra lícita que habla muy bien de la conexión que este grupo técnico tiene con el presente, pero también, con los próximos años ya que el contrato con Scaloni se extenderá hasta el mundial 2026 y como lo dejara entrever el presidente Claudio Tapia, el proyecto también abarca el 2030.

Paradojas de nuestro país que carece de políticas de estado en casi todos los niveles, menos en el fútbol, en tiempos de los Campeones del Mundo.