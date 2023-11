Perotti asistió al debate y reiteró su apoyo a Massa

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, ratificó este lunes su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, luego del debate para el balotaje del domingo próximo, y destacó que el postulante oficialista "tiene capacidad, mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente".

"Esta es una Argentina con dificultades pero con grandes posibilidades", publicó Perotti en su cuenta personal de la red social X (antes Twitter). El mandatario santafesino analizó las propuestas que anoche dio a conocer Massa para su agenda económica si llega a ser presidente, y expresó que "para Argentina y para nuestra provincia en particular es de gran relevancia la eliminación de las retenciones a las economías regionales y la incorporación de la lechería en ese listado".

"También, es una muy buena noticia la eliminación de impuestos a las mayores exportaciones del año que viene, que sean realizadas por Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), lleva el trabajo de nuestra gente al mundo", agregó.

En cuanto a seguridad, Perotti sostuvo que "se necesitan coordinar acciones ante la envergadura de la situación de complejidad que nos toca enfrentar". "Nuestro candidato tiene un compromiso claro con la provincia de Santa Fe y en particular con la ciudad de Rosario. Argentina no puede permitir que la situación que hoy tenemos continúe en su territorio", advirtió.

En ese marco, destacó que Massa "tiene capacidad, mostró conocimiento y profundidad en el análisis de las políticas, con la posibilidad de poder desplegarlas plenamente". "Confío en que será el futuro presidente de Argentina, convocando a los mejores hombres y mujeres para liderar un gobierno de unidad nacional", concluyó.