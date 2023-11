En Cayastá, hoy Pullaro presenta a sus ministros

El gobernador electo, Maximiliano Pullaro, mantendrá esta tarde a partir de las 17:00 hs, una "reunión de trabajo con su futuro Gabinete en la localidad de Cayastá", según informaron sus voceros, que aclararon que no será abierta a la prensa. a 25 días de asumir en la Casa Gris, el todavía diputado provincial buscará repasar la agenda de prioridades de la gestión que comenzará el lunes 11 de diciembre bien temprano pero también enviar una señal a los santafesinos: que su equipo ya está manos a la obra en plena transición política con la administración saliente que encabeza Omar Perotti.

Así, esta tarde se mostrarán junto a Pullaro Fabián Bastía (designado como ministro Gobierno), Pablo Cococcioni (Ministerio de Seguridad), Lisandro Enrico (Obras Públicas), Pablo Olivares (Economía), Silvia Ciancio (Salud), José Goity (Educación), Gustavo Puccini (Producción), Roald “Coco” Báscolo (Trabajo), Enrique Estévez (Ambiente y Cambio Climático), María Victoria Tejeda (Desarrollo Social), Susana Rueda (Cultura), Domingo Rondina (Fiscal de Estado).

El temario del encuentro incluye un mensaje del propio Pullaro en la apertura, pero también un intercambio de opiniones sobre cómo observan el escenario electoral nacional, el panorama provincial en materia de la producción y la seguridad entre otras áreas. El diagnóstico quizás pueda ser el punto de partida para elaborar el discurso que Pullaro pronunciará tras prestar juramento como gobernador, el 10 de diciembre por la mañana.

La presentación del equipo ministerial se llevará a cabo esta tarde desde las 17 en Cayastá, la misma localidad en la que se oficializó, en abril pasado, el denominado “frente de frentes” que luego derivó en su nombre electoral, Unidos para Cambiar Santa Fe, la coalición que catapultó a Pullaro a la gobernación, primero tras imponerse en la interna de julio sobre la senadora nacional, Carolina Losada y luego con el triunfo con récord de votos -más de un millón- en las elecciones generales del 10 de septiembre.

Después de la reunión de trabajo, habrá una foto familiar que despejará dudas sobre la integración de su gabinete. Pero no solo estarán quienes serán sus principales colaboradores sino también participarán del encuentro los presidentes de los partidos que integran el frente Unidos, entre ellos la UCR, el PRO, el PDP y el Partido Socialista.

En los últimos días, el senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, confirmó que continuará como legislador para honrar al 70 por ciento del electorado que lo votó en septiembre, por lo que desechó la posibilidad de ser ministro de Gobierno. En realidad, todos daban por hecho que dejaría la Legislatura para integrar el gabinete de Pullaro, pero la noticia de último momento obligó a volantear de urgencia al gobernador electo, que se inclinó por Bastía.

“No hay nada raro. Felipe prefirió honrar su cargo de senador por su departamento y va a cumplir un rol clave en el Senado”, dijo un vocero que integra la mesa chica de Pullaro según publicó diario La Capital.

De todos modos, Michlig tendrá un papel destacado en la próxima gestión más allá de no integrar el gabinete del gobernador. Es que presidirá el bloque de la UCR en la Cámara alta provincial, que se compondrá de 13 integrantes, algo inédito para el radicalismo santafesino pues tendrá mayoría.

"Santa Fe es una provincia que tiene muchos problemas como el delito y la inseguridad, pero también tiene mucha potencialidad desde lo productivo, y lo educativo, por citar dos áreas. Si logramos hacer crecer a esos sectores y llevar adelante los cambios que nos proponemos vamos a ir solucionando problemas que hoy nos aquejan", publicó recientemente el propio Pullaro en sus redes sociales haciendo referencia al desafío que asumirá en menos de un mes.