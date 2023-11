Milei cierra su campaña hoy en Rosario y el jueves en Córdoba

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, prepara dos grandes cierres de campaña: el primero, este martes en la ciudad de Rosario y la frutilla del postre, el jueves en Córdoba, camino a la segunda vuelta que protagonizará con el ministro de Economía y postulante oficialista, Sergio Massa, el próximo domingo.

El día después del tercer y último debate presidencial, miembros del entorno del libertario brindaron detalles respecto a sus últimas actividades de campaña que, a pesar de las localidades, tendrán la misma dinámica: caravana y acto de cierre.

La gran apuesta de La Libertad Avanza es la actividad en Córdoba, provincia clave en la que el diputado cosechó una buena elección tanto en las PASO (688.684 votos) como en las generales (769.847 votos), ubicándose como el candidato más votado por sobre la magra performance del oficialista, que acumuló 177.528 votos en agosto y aumentó a 308.016 votos en octubre, pero que aún así quedó en el cuarto puesto.

La del jueves será su segunda visita a la ciudad en lo que va del año, uno de los bastiones de sus socios del PRO, territorio que le permitió al expresidente Mauricio Macri hacerse de la presidencia en 2015. Los deseos del equipo de La Libertad Avanza es consolidar un triunfo categórico en la provincia que le garantice la posibilidad de dar vuelta la elección y aventajar al ministro de Economía.

"Cambio o continuidad", es la premisa que Milei utiliza para hacer campaña, la que busca resaltar en sus últimos discursos de cara al balotaje en el que se definirá el futuro del país.

A pesar del fuerte hermetismo respecto a los detalles, se prevé que el diputado y fundador de La Libertad Avanza encabece una caravana por la ciudad con acto incluido para las 19.

Desde la fuerza libertaria local, revelaron además que el desfile tendrá su síntesis en el punto neurálgico de la ciudad, ubicado en la intersección de calles Vélez Sarsfield, Yrigoyen y San Juan. Allí, está el emplazamiento del shopping Patio Olmos.

El libertario se mostrará rodeado de sus principales referentes: su hermana Karina Milei; la aspirante a vicepresidenta, Victoria Villarruel; la diputada Carolina Piparo y el legislador Ramiro Marra, entre otros. Junto a referentes locales recorrerá distintos sitios hasta llegar a Nueva Córdoba, donde se ubica el local partidario de la fuerza.

Este martes, Milei visitará la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde se mostrará en cercanía con los vecinos de la zona y encabezará un acto luego de denunciar a la connivencia de la Policía y funcionarios con el narcotráfico en el marco del tercer y último debate presidencial.

Desde el equipo de La Libertad Avanza anunciaron que el candidato realizará este martes una caravana en Rosario en el marco del autodenominado "tour de la libertad". La recorrida arrancará a las 18 horas y partirá desde el Monumento a la Bandera para recorrer distintas calles del centro de la ciudad.



MILEI SE REUNIÓ

CON MAURICIO MACRI

Por otra parte, Milei y el ex mandatario nacional Mauricio Macri mantuvieron ayer una reunión luego del debate que el libertario protagonizó junto al postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa. Tras la comunicación del domingo a la noche, que Noticias Argentinas pudo confirmar con ambos dirigentes, Macri se acercó al Hotel Libertador, el búnker que eligió Milei desde hace tres semanas y donde centralizó la operatividad de su campaña.

Hace poco más de dos semanas, Macri respaldó públicamente a Milei. Ayer, el ex mandatario oficializó su candidatura a la vicepresidencia de Boca Juniors, pero evitó dar declaraciones a la prensa sobre Milei.

El desempeño de Milei en el debate fue el eje principal de la conversación entre el libertario y el fundador del PRO, que viene de cruzarse en duros términos con Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR).

La ausencia en el debate de los "Halcones" del partido amarillo fueron motivo de interrogantes con respecto a la alianza territorial que tejió LLA y el PRO para la fiscalización. Desde la LLA descartaron a esta Agencia cortocircuitos internos y aseguraron que nunca hubo invitaciones ni tampoco pedidos por parte del PRO. Resaltaron también el límite en el cupo de invitados y sostuvieron "no dejarían afuera a gente de la LLA" por otros del PRO. (NA)