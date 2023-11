El oficialismo criticó el desempeño de Milei

Funcionarios del oficialismo cuestionaron la performance del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en el debate con Sergio Massa y coincidieron en que "no está preparado ni para gestionar un maxikiosco". "Milei no está preparado para gobernar ese país. Milei no está preparado ni para gestionar un maxikiosco. No le daríamos la llave de un negocio, entonces ¿por qué le vamos a dar las llaves del país?", resaltó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

El funcionario nacional aseguró que "para presidente se necesita alguien con experiencia y capacidad como Massa".

"Quedó demostrado que Milei no está preparado para esa función y esa responsabilidad", evaluó Katopodis y sostuvo que el libertario "no respondió si iba a quitar derechos o si iba a entregar la soberanía de la Argentina".

"Hay un crecimiento de votos a favor de Massa y mucho miedo por lo que propone Milei. Massa es el que mejor está preparado. Argentina necesita una etapa de mayor templanza y serenidad. Massa lo puede garantizar. Ayer hubo dirigentes de muchas expresiones políticas diferentes al peronismo acompañándolo. Saben que lo que está en juego es importante", agregó Katopodis.

En tanto, el jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, cuestionó a Milei por su falta de experiencia en el ámbito político.

"Milei irrumpió en la escena política hace poco y todavía le falta para dar la talla a un cargo de esas características. Mostró inexactitud y debilidades. Tenés que quedarte callado en un debate presidencial", indicó el santafesino en declaraciones radiales. "¿Qué gestionó Milei en su vida? Siempre fue un empleado, dicho esto con todo respeto. Es un economista, un teórico. No sabe de Salud, no sabe de Seguridad, no sabe de Defensa", enfatizó.

Por su parte, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D ´Onofrio, evaluó que el libertario tiene "niveles de dispersión bastante profundos", al referirse a su acusación a la tribuna oficialista de "toser".

"Me parece que esto habla del nivel de concentración y focalización. Quien tenía el momento de cierre estaba prestando atención a quién tosía o no. O como pasó hace poco, que mandó a callar a quienes estaban detrás de cámara", agregó el funcionario provincial en declaraciones radiales. (NA)