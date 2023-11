La inflación retornará a los dos dígitos en noviembre

La inflación de noviembre volverá a los dos dígitos según el promedio de consultoras que releva el Banco Central de la República Argentina en el informe mensual de expectativas (REM). Según el promedio de consultoras noviembre alcanzaría el 11,5 por ciento, 3,2 p-p. por encima del 8,3% que informó esta tarde el INDEC para el IPC de octubre.

Según el informe que incluye las perspectivas de 24 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras de la Argentina, se proyectan cinco meses por delante con índices en dos dígitos, volviendo a un 9% mensual para abril de 2024.

Respecto de octubre de 2023, la mediana de las estimaciones de quienes participaron en la encuesta del REM sugería una inflación de 10,0% mensual, en tanto el dato observado en dicho mes resultó ser de 8,3% (1,7 puntos porcentuales -p.p.- inferior al pronosticado por el REM).

En el décimo relevamiento del año, los analistas estimaron una inflación mensual de 11,5% para noviembre y una inflación para todo el año de 185,0%, aumentando la proyección en 4,3 p.p. más que en la encuesta previa.

En tanto que quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado (Top-10) esperaban en el relevamiento de fines de octubre una inflación de 11,9% para noviembre y de 188,6% i.a. para 2023.

Respecto del IPC Núcleo, las y los participantes del REM ubicaron sus previsiones para 2023 en 194,5% i.a. .

PBI y Dólar.

Los analistas del REM proyectaron para 2023 una caída del 2,0% en el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) respecto al promedio de 2022, mejorando la perspectiva en 0,8 p.p. respecto del relevamiento previo.

Esta mejora se concentra en el tercer trimestre, periodo para el cual las y los participantes pasaron a estimar una expansión del PIB trimestral sin estacionalidad de 2,3% luego de que en el anterior relevamiento pronosticaran una contracción de 0,5% para ese mismo período.

En tanto, quienes mejor pronosticaron en el pasado esta variable proyectaron, en promedio, una reducción de 1,9% en el año.

Proyectando el 2024, los consultores y analistas no son optimistas viendo otro año de recesión con una contracción promedio de 1,6% i.a., lo que implicó un deterioro de 0,4 p.p. respecto del relevamiento anterior.

En lo que refiere al tipo de cambio oficial mayorista, los analistas pronosticaron el tipo de cambio nominal en $381,8 por dólar para el promedio de noviembre de 2023 (una paridad 4,3% inferior a la que proyectaron en el relevamiento anterior para este mismo mes). Recordemos que el ministro de Economía, Sergio Massa y el Secretario de Planificación Económica, Gabriel Rubinstein confirmaron que a partir de este miércoles retorna el Crawl a un ritmo del 3% mensual. No obstante, el promedio de analistas ve una corrección del 9%.

Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable en el pasado estimaron que el tipo de cambio nominal promedio para noviembre se ubique en $404,8/US$.

Entre diciembre 2023 y abril 2024 el conjunto de participantes pronostica tasas de variación positivas para esta variable, proyectando una cotización del dólar mayorista de $811,8 en abril 2024. No obstante, sobre todo esta variable, estará sensiblemente marcada por los resultados de la segunda vuelta del próximo domingo. (NA)