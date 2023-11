El aguante Monumental de sus hinchas

Atlético de Rafaela volvió a igualar sin goles con Estudiantes de Río Cuarto, anoche como visitante, y de esta manera le puso punto final a su sueño de ascenso. La ‘Crema’ llegó hasta los cuartos de final, instancia en la cual no pudo marcar goles, ni acá ni allá, y su rival se supo conformar para darle provecho a la ventaja deportiva, meterse en semifinales del Reducido de la Primera Nacional, y seguir peleando por el segundo ascenso a la Liga Profesional.



La clasificación al ‘petit-torneo’, volver a jugar la Copa Argentina (2024), gran campaña de visitante, identidad, protagonismo, son algunos de los objetivos y metas propuestas antes de iniciar la temporada 2023 y alcanzadas. Claro está que el máximo sueño de todos por barrio Alberdi, quedó trunco.



Sus hinchas, ilusionados como en cada inicio de campeonato, tuvieron un año muy especial. Los recibimientos quedarán en el recuerdo de todos y marcaron un camino, para varios.

Anoche, no fue la excepción. Un gran número de hinchas estuvo presente en el Monumental para vivir el partido en pantalla gigante y alentar, a la distancia, al equipo de sus amores.

El hincha de la ‘Crema’, con ese dolor que genera la eliminación, sabe que su equipo volvió a recuperar el protagonismo que no tuvo en los últimos tiempos y la satisfacción del ‘deber cumplido’ no se los quitará nadie. Es por ahí.