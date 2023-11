La Crema volvió a empatar y se despidió de su sueño de ascenso

Era el partido que necesitaba ganar si quería seguir soñando con la posibilidad de volver a la Primera División, meterse en las semifinales del Reducido y pelear por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Era el partido en el que debía sacar su amor propio para ganarle a Estudiantes de Río Cuarto como visitante. Atlético de Rafaela no pasó del cero en la noche de ayer y así frustró su gran ilusión.



Lo dio todo, o casi todo según los hinchas que pueden recriminar la lentitud de los cambios por parte de Ezequiel Medrán para destrabar un partido que estaba cerrado y no había otro resultado posible que la victoria.



La ‘Crema’ fue superior a su rival pero le faltó el gol. Tuvo unas cuantas como para abrir el marcador pero falló. No estuvo fino en la definición, en la terminación de jugada. Los cordobeses, con un mezquino planteo defensivo y apostando a las contras, se aferraron a la ventaja deportiva, lograron el cometido y ahora enfrentarán a partido de ida y vuelta, primero en Córdoba, al Deportivo Maipú de Mendoza, en busca del pasaje a la final. Del otro lado estarán Almirante Brown y Riestra.



Fue el final de la temporada para Atlético. La satisfacción de haber peleado lealmente y de manera competitiva en una durísima categoría que en las últimas dos ediciones lo tuvo a maltraer. Lejos del protagonismo que tuvo en este 2023. Quedará ese sinsabor de un poco más, y eso es una buena señal. El equipo, con un corto plantel, supo mantener viva la ilusión de todo el pueblo celeste, que acompañó de gran manera y ya se animan a pensar en un 2024 auspicioso.



EL PARTIDO



El trámite del encuentro lo tuvo a Atlético de Rafaela como protagonista. La necesidad, pero principalmente su idea de juego (algo que hizo durante toda la temporada, principalmente de visitante) lo llevaron a manejar los tiempos del encuentro, meter mucha presión y contar con varias situaciones claras como para abrir el marcador.

A los 11 minutos un remate de Portillo que se fue apenas afuera.

Y cuando Atlético parecía que se llevaba por delante a Estudiantes, que lo esperaba agazapado, una acción totalmente desafortunada entre Landa y Lago, que terminó con el defensor del elenco de Río Cuarto hospitalizado con un traumatismo cerebral, y el encuentro detenido por casi 15 minutos.

En la reanudación de las acciones, Atlético continuó de la misma manera, pero ya con los decibeles un escalón más abajo. Claudio Bieler metió de segunda jugada una bolea tras habilitación de Bravo y el balón se fue apenas ancho.

El local tuvo, en la última de la primera parte, una situación clara en los pies de Luis Silba, que definió algo apresurado y su remate se fue afuera.



En el complemento, y más allá de alguna contra del local y un tiro en el poste de Flores, cuando la Crema ya estaba jugada el todo por el todo, las ocasiones las tuvo el elenco albiceleste. Primero, con una pelota parada y el anticipo de Lago en el primer palo, pero su remate se fue afuera. El propio Lago con un cabezazo que se fue por arriba y una nueva aproximación con el mismo final: desviado.

Con el correr de los minutos, las ideas se fueron apagando, Atlético no tuvo la claridad necesaria como para generar algo diferente, ni con los que vinieron desde el banco, quizás algo tarde y ya con el reloj en los últimos minutos, y el final lo tuvo al conjunto local aferrándose al cero para seguir con vida en este Reducido, que lo vuelve a tener entre los mejores cuatro de la categoría.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO: Franco Petroli; Gastón Arturia, Gonzalo Maffini (c), Lucas Landa y Facundo Castet; Nahuel Cainelli, Francisco Abel Romero, Nicolás Talpone y Mauro Valiente; Mateo Bajamich y Luis Silba. Suplentes: Adrián Peralta, Álvaro Pavón, Matías Rosales, Fernando Belluschi. DT: Iván Delfino.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini (c), Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Matías Fissore y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; Claudio Bieler. Suplentes: Mayco Bergia, Gastón Tellechea, Matías Olguín, Thobías Arévalo, Matías Valdivia, Federico Torres. DT: Ezequiel Medrán.



Goles: no hubo.



Cambios: PT 14m Leonardo Flores x Maffini (E), 30m Federico López x Landa (E).ST Inicio: Nery Leyes x Valiente (E) y Nicolás Delgadillo x Laméndola (AR), 32m Renzo Reynaga x Silba (E) y Guillermo Villalba x Bajamich (E), 39m Nazareno Fúnez x Soloa (AR) y 47m Gino Albertengo x Luna (AR).



Amarillas: Gastón Arturia, Luis Silba, Renzo Reynaga (E); Fabricio Fotanini, Manuel Ignacio Lago, Ayrton Portillo, Facundo Soloa (AR)



Estadio: Antonio Candini.

Árbitro: Pablo Giménez

Asistentes: Damián Espinoza y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.