Críticas e ironías opositoras

La oposición criticó con dureza al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, por el nuevo dato de inflación que alcanzó en octubre el 8,3% y un 142% interanual. La ex presidencialista de Juntos por el Cambio y titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que Massa es el exponente de la decadencia Argentina y lo cruzó por el debate: "Cada vez más claro cómo sufrimos las consecuencias de su mala praxis y de la corrupción kirchnerista que se robó la República".

El diputado nacional y líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, ironizó: "La magia del postdebate nos bajó 4.4 puntos la inflación! Esaaaaaa. Es el principal problema de los argentinos y no hay mejor termómetro que nuestro bolsillo".

"Sabemos bien que el 8.3% de inflación en octubre no es lo que vemos reflejado cada vez que vamos a comprar. ¿Hasta cuándo viviremos con incertidumbre e inestabilidad? Massa es una máquina infame de generar pobreza", agregó Espert.

Por su parte, el diputado Ricardo López Murphy lanzó: "142,7% de inflación acumulada son miles de familias dejando productos en la caja del supermercado porque el sueldo no alcanza".

En esa línea, el liberal, que se plegó a JxC antes de la PASO, interpeló a la ciudadanía: "El responsable se llama Sergio Tomás Massa, y es candidato a presidente del kirchnerismo. Acordate el domingo".

El ex compañero de fórmula de Bullrich, Luis Petri, afirmó que Massa "prendió fuego" a la Argentina y continuó: "Hoy se vende como el salvador con cara de piedra. Hoy la inflación es 8,3% y 142,7% interanual".

"¿Cómo puede ser la solución quién es el principal culpable? Los argentinos nos merecemos terminar con esta mentira, para siempre", se preguntó el mendocino, que apoyó explícitamente a Milei. (NA)