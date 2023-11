Destacan el crecimiento del sector del software

La industria del software, considerado el motor de la economía del conocimiento, registró un importante crecimiento en Rafaela en los últimos años, según se desprende del 5º Relevamiento de Empresas del sector que fue presentado la semana pasada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), una especie de INDEC que depende de la Municipalidad.

Ahora el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) salió a destacar los principales datos del censo sectorial. La evolución del empleo de las empresas muestra con mayor nitidez el aumento registrado desde el año 2006, cuando se efectuó la primera radiografía. Así, hace 17 años la cantidad de profesionales empleados ascendía a 108, en 2010 había saltado hasta 155 para después crecer a un menor ritmo hasta llegar a 180 en 2014. Nuevamente aceleró la contratación de personal hasta ubicarse en 251 en el 2018, es decir un 40 por ciento de aumento.

Y entre 2018 y 2022 la expansión del nivel de empleo creció un 50 por ciento, al pasar de 251 a 384 el año pasado, con otro dato a destacar: los salarios promedio que pagan las empresas del software rondan los 584 mil pesos, según indica el Relevamiento difundido en el Salón Verde del Municipio ante referentes del CCIRR, el Clúster de Empresas del Conocimiento (CEDI), la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), la Facultad Regional Rafaela de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRRa) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En lo que hace al capital humano, el 33% de las empresas incorporó personal en el último año, y el 70% indicó que pudo encontrar el personal que necesitaba en Rafaela. Asimismo, en las proyecciones para el próximo año, el 53% planea mantener su estructura actual, el 37% incorporar nuevos colaboradores y el 27% tercerizar servicios, a la vez que ninguno de los encuestados manifestó tener intenciones de reducir su estructura.

Asimismo, desde la CEDI resaltaron que el sector se caracteriza por su voluntad asociativa: el 40% de los encuestados indicó haber realizado alguna experiencia en este sentido, con otras empresas o entidades; un resultado que está por encima de la media para otros sectores.

Respecto de la cantidad de clientes en el período analizado (2021-2022), el 70% de las empresas notaron un incremento, mientras que el 27% no registró variaciones y sólo el 3% sufrió un descenso. En cuanto a la internacionalización de sus servicios, el 30% indicó haber realizado alguna venta al exterior en alguna oportunidad, y el 10% indicó haberlo hecho específicamente en el último año. Entre las empresas que nunca exportaron, el 19% tiene interés en hacerlo.

Entre las principales limitaciones para el crecimiento, las empresas encuestadas destacaron la falta de financiamiento (27%), los factores económicos del mercado (27%) y la falta de recursos humanos especializados (10%).

Un reciente artículo publicado por Clarín señaló que la industria del software de la Argentina está compuesta por unas 5.000 empresas (en su gran mayoría pymes) y 142.000 empleados. Subraya que se trata de uno de los sectores más dinámicos de la economía que cada año no logra cubrir entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo a raíz de la escasez crónica de talento calificado.

De todos modos, el empleo creció 12,7% en 2021 y 6,8% en 2022 aunque el aumento podría ser mayor si hubiese más programadores, ingenieros, personal técnico y analistas de datos disponibles para contratar. Asimismo, el sector facturó el año pasado US$ 4.000 millones, de los cuales US$2.500 son por exportaciones, un récord. Las ventas al exterior crecen a pesar de la brecha cambiaria, que obliga a las empresas a liquidar divisas al tipo de cambio oficial.

Una de las ventajas de la Argentina radica en que “el valor hora de programación en dólares es más alto afuera que en el mercado interno”, según Pablo Díaz, director general del Grupo Hasar.

Finalmente, el artículo de Clarín señala que el desarrollo de software en la Argentina corre con ventajas frente a otros mercados por el buen nivel de capacitación, la educación pública y gratuita, el manejo del inglés promedio y la ubicación geográfica, que permite prestar servicios desde el país a mercados estratégicos, como los Estados Unidos.