Así se jugarán las semifinales por el ascenso a la Primera A

Culminado el torneo Reválida de Liga Rafaelina de Fútbol, quedaron definidos los cruces de las semifinales de Primera B que tendrán como premio dos ascensos a la Primera A, uno de la Zona Norte y otro de la Zona Sur.

Así se disputarán los encuentro:



Zona Norte

Semifinal 1 – cancha Independiente de Ataliva (fecha y hora a confirmar)

Reserva: Independiente de Ataliva (Sumatoria) vs. Independiente de San Cristóbal (Reválida)

Primera: Independiente de Ataliva (Apertura) vs. Belgrano de San Antonio (Sumatoria)



Semifinal 2 – Atl. Juventud local cancha a definir (fecha y hora a confirmar)

Primera: Atlético Juventud (Clausura) vs. Tiro Federal de Moisés Ville (Reválida). La reserva de Deportivo Bella clasificó directo a la final.



Zona Sur

Semifinal 1 – cancha Talleres de María Juana (fecha y hora a confirmar)

Reserva: Talleres de María Juana (Reválida) vs. Sportivo Santa Clara (Clausura)

Primera: Talleres de María Juana (Apertura) vs. Atlético Esmeralda (Sumatoria)



Semifinal 2 – cancha Deportivo Josefina (fecha y hora a confirmar)

Reserva: La Trucha (Sumatoria) vs. La Hidráulica (Apertura)

Primera: La Trucha (Clausura) vs. Zenón Pereyra FC (Reválida)