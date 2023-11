Un excelente cierre de Los Troncos

Por Víctor Hugo Fux



Con la disputa del "Premio Coronación" finalizó su excelente temporada la categoría Los Troncos, en el circuito del San Jerónimo Motor Club, de la localidad de San Jerónimo Norte.

Fueron campeones en sus respectivas divisionales Brian Perino (Fórmula, de Sarmiento); Guillermo Giraldotti (Turismo C, de Colonia Marina); Marcelo Zanabria (Turismo A, de Santa Fe); José Nagel (Turismo B, de San Jerónimo Norte); Nicolás Rojas (TC 2000, de Santa Fe); Brian Yacob (TC 4000, de San Jerónimo Norte) y Darío Rainaudi (Promocional, de Arroyito).

En la última fecha del calendario, lograron imponerse en las ocho competencias finales los siguientes protagonistas: Brian Perino en Fórmula; Guillermo Giraldotti en Turismo C; Estefano Spreggero en Turismo A; José Nagel en Turismo B; José Gamboa en TC 2000; Alejo Huber en TC 4000; Pablo Ferace en Promocional y Joaquín Lucero en Promocional (invitados), de acuerdo con estos resultados:



Fórmula: 1° Brian Perino; 2° César Jacob; 3° Maximiliano Mathier; 4° Leonel López; 5° Sergio Gamarra; 6° Roberto Peralta; 7° Ricardo Lehber; 8° Joaquín Salzmann; 9° Hernán Merki; 10° Martín Schnell y 11° José Belinde.



Turismo C: 1° Guillermo Giraldotti; 2° Yoel Amweg; 3° Roberto Andrada; 4° Nicolás Ricca; 5° Nicolás Caliani; 6° Sebastián Schinner; 7° Gabriel Lang y 8° Omar Rivera.



Turismo A: 1° Estefano Spreggero; 2° Alejandro Messa; 3° Marcelo Zanabria; 4° Emanuel Ceragioli; 5° Alejandro Amico; 6° Martín Castaño; 7° Martín Arnst; 8° José Vargas; 9° Ezequiel Blatter; 10° Juan Cladera; 11° Sebastián Zanabria y 12° Federico Kuzmicz.



Turismo B: 1° José Nagel; 2° Joaquín Salzmann; 3° Matías Fux; 4° Aníbal Ratque; 5° Daniel Muratore; 6° Ayrton Lehn; 7° Alberto Puebla; 8° José Llull y 9° Esteban Bovo.



TC 2000: 1° José Gamboa; 2° Alex Werner; 3° Matías Beckmann; 4° Lautaro Ledesma; 5° Nicolás Rojas; 6° Lisandro Boxler; 7° Víctor Schurrer, 8° Daniel Porta; 9° Conrado Giliberto; 10° Ricardo Meier y 11° Aníbal Alarcón.



TC 4000: 1° Alejo Huber; 2° Agustín Galiano; 3° Brian Yacob; 4° Walter Werner; 5° Guillermo Schuck; 6° Francisco Theytaz; 7° Cristian Esquivel; 8° Cristian Theytaz; 9° Facundo Fermani; 10° Adrián Deppeler; 11° Daniel Bertinetti; 12° Danilo Cacciolatto; 13° Marcos Engler; 14° Federico Gesse y 15° Nicolás Gatti.



Promocional: 1° Pablo Ferace; 2° Darío Rainaudi; 3° Gerardo Gabutti; 4° René Esquivel; 5° Jonatan Gaetán; 6° Nicolás Nicoli; 7° Marcos Menossi; 8° Luis Pirola; 9° Diego Griglio; 10° Ariel Lucero; 11° Marcos Dominino; 12° Alejandro Saucedo; 13° Fabián Buffa; 14° Martín Druetta; 15° Nahuel Reinoso; 16° Leonardo Charlo; 17° Martín Rolando; 18° Cristian Juárez; 19° Pablo Gieco y 20° José Graglia.



Promocional (invitados): 1° Joaquín Lucero; 2° Norberto D'Aira; 3° Pablo Flores; 4° Cristian Cattaneo; 5° Omar Nicoli; 6° Axel Correnti; 7° Sergio Costamagna; 8° Gabriel Buffa; 9° Matías Cupola; 10° Joel Barrionuevo; 11° Tomás Reynoso; 12° Guillermo Gabutti; 13° Roberto Rolando; 14° Mauricio Mansilla; 15° Ignacio Aranda y 16° Mauricio Abregu.