Ecclestone dijo que "no tiene que ver con la F1"

Bernie Ecclestone tuvo un papel fundamental en la primera visita de la Fórmula 1 a Las Vegas, en las recordadas carreras de 1981 y 1982 que se celebraron en la playa de estacionamiento del hotel Caesar's Palace, que a más de 40 años de aquellas competencias, siendo uno de los hoteles más emblemáticos de la increíble ciudad del juego.

Bajo la dirección de Liberty Media, la expansión de la F1 en Estados Unidos hará de la próxima carrera de Las Vegas una de las nuevas joyas de este deporte.

Como la categoría organiza la carrera sin un promotor externo o una empresa de eventos, hay un gran impulso de marketing antes del fin de semana, incluso a través de los canales oficiales de la F1, que ha invertido varios millones de dólares en ello.

A pesar de que Ecclestone puede ver la idea original del deporte en una forma mucho más grandiosa, no está dando saltos de alegría ante el próximo fin de semana.

"Sinceramente, no tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana. ¿Por qué? Porque no creo que tenga nada que ver con la Fórmula 1", declaró Ecclestone a la cadena holandesa NOS.

Ecclestone ha llevado la F1 a nuevos mercados como China, Bahréin y Singapur, con algunos intentos fallidos de expansión como Turquía, India y Corea del Sur.

"Personalmente, estoy encantado con la forma en que está evolucionando este deporte en todo el mundo. Yo abrí las puertas y llevé la Fórmula 1 fuera de Europa y me alegro de que siga siendo así", concluyó el británico.