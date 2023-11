Pedro Acosta, el murciano que se consagró en Moto2

A falta de dos carreras para el final de la temporada, Pedro Acosta consiguió su segundo título mundial en apenas tres años, gracias a las siete victorias y 14 podios logrados hasta el momento.

El piloto del Red Bull KTM Ajo se proclamó campeón mundial de Moto2 en el Gran Premio de Malasia.

Acosta, nacido el 25 de mayo de 2004 (19 años) en Mazarrón, provincia de Murcia, comenzó el año con un claro objetivo y demostró su calidad desde la primera carrera

El inicio de la temporada en el Gran Premio de Portugal fue también el inicio de una racha de grandes resultados, con la primera victoria del año en Portimao, mientras que fue segundo en el Gran Premio de España y volvió a ganar en Austin (Estados Unidos).

Una caída en Francia significó su única carrera sin puntuar. Posteriormente, Acosta completó la primera mitad de la temporada con una racha casi perfecta, ganando en Mugello y Sachsenring, además de finalizar tercero en Assen.

Al regreso del paréntesis veraniego fue cuando subió aún más el ritmo, mostrando su madurez en la categoría intermedia y su gran capacidad para gestionar y adaptarse a cada uno de los Grandes Premios.

Silverstone y Austria volvieron a ver al murciano en el podio, tercero y segundo respectivamente.

San Marino, India e Indonesia también fueron escenario de nuevas victorias y un podio en Japón con un tercer puesto extendió su notable racha.

En el Gran Premio de Tailandia, tuvo su primera oportunidad de asegurarse el título, pero tras su segundo puesto, no logró coronarse.

Sin embargo, era cuestión de tiempo. Y ese momento llegó el pasado fin de semana en Sepang, cuando otro lugar de escolta resultó suficiente para consagrarse de manera anticipada, luego de su brillante temporada.

Acosta se convirtió en un campeón mundial casi omnipresente en el podio, ya que solamente no finalizó entre los tres mejores en cuatro Grandes Premios.

Con dos coronas en su haber, dará el salto a MotoGP en 2024 como parte del programa KTM GP Academy.

Se trata de un sistema implantado por el fabricante para identificar y desarrollar a los mejores talentos -a través de Moto3 y Moto2- y darles la oportunidad de llegar a la categoría "reina" del Campeonato Mundial de Motociclismo.



DEFINICIONES

"Es bonito estar en la lista de campeones y con nombres increíbles. El año pasado cometí muchos errores y tuve demasiadas caídas. Buscamos encontrar una puesta a punto adecuada con la moto, pero yo también era demasiado joven y me faltaba experiencia", expresó tras el festejo en el podio de Malasia.

Acosta sostuvo más adelante: "Sabía lo que tenía que hacer. Dimos más pasos en firme y progresamos. El objetivo era ser competitivos y lo logramos. En realidad, no pensábamos que el título se iba a definir dos fechas antes que termine el calendario, pero estamos contentos que así haya ocurrido".