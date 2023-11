Colón y una goleada para ilusionarse

Colón lo goleó por 3-0 a Talleres en un partido en el que tardó apenas cinco minutos para mostrar contundencia, y que necesitaba ganar para poder salir de los últimos puestos de la tabla anual, que definirá el segundo descenso a la máxima categoría.

El primer gol fue una combinación prolija de pases entre Botta, Nardelli, Wanchope Abila, quien encontró solo y sin marca a Perlaza para que defina con el arco entero a su disposición.

Casi sin descanso, el segundo gol de Colón llegó a través de Wanchope Abila quien, tras sacarse un defensor de Talleres de encima y antes de romperle el arco a Herrera, enganchó sobre el área chica. Su remate rozó en las manos del arquero pero fue tal la violencia del remate que pegó en el travesaño para luego ingresar al arco.

En tan solo 8 minutos, Colón estaba asegurando el encuentro.

Pero para esto, hubo que esperar cincuenta minutos más cuando, a los 13 del complemento, se cumplió la regla de los dos cabezazos en el área: Wanchope Abila se la pasó a Galván quien superó la marca cordobesa con otro testazo que Herrera llegó a sacar, pero la pelota ya había ingresado.

Así, con este resultado, Colón zafa del segundo descenso en el que ahora está ubicado su histórico clásico: Unión.



UNIÓN, GOLEADO EN CÓRDOBA

Belgrano volvió al triunfo con un brillante segundo tiempo para vencer 4-1 a Unión, que quedó en zona de descenso, en la 13ra fecha de la zona B de la Copa de la Liga.

Los goles del Pirata fueron de Lucas Passerini, quien marcó un doblete, Juan Barinaga y Franco Jara, en tanto que Franco Pardo había puesto el empate parcial para los santafesinos.

Para Unión el panorama es complicado, porque quedó último en la tabla del año con 43 puntos, y ya no depende de sí mismo para evitar el descenso, ya que en la última fecha, cuando reciba a Tigre, deberá ganar y esperar que no ganen Colón o Gimnasia, para al menos forzar un desempate.



LA FECHA (13° y penúltima). ZONA A: Viernes 10/11: Gimnasia 1 vs Atlético Tucumán 2. Sábado 11/11: Argentinos 1 vs Vélez 1, Rosario Central 3 vs River 1, Huracán 1 vs Arsenal 0. Domingo 12/11: Colón 3 vs Talleres 0, Independiente 0 vs Banfield 0. Lunes 13/11: 21hs Instituto vs Barracas Central.



ZONA B: Viernes 10/11: Central Córdoba 0 vs Estudiantes 1. Sábado 11/11: Lanús 0 vs Racing 2. Domingo 12/11: Defensa y Justicia 0 vs San Lorenzo 1, Tigre 1 vs Platense 1, Boca 1 vs Newell's 0, Belgrano 4 vs Unión 1. Lunes 13/11: 19hs Sarmiento vs Godoy Cruz.



LAS PEORES POSICIONES ANUALES: Huracán 48; Central Córdoba 48; Tigre 47; Barracas 47; Vélez 46; Sarmiento 45; Colón 45; Gimnasia 45; Unión 43; Arsenal 35.