Triunfos de Sportivo Norte y Peñarol

El torneo Federal Regional Amateur temporada 2023/2024 puso en juego su tercera fecha y ayer se presentaron los elencos que representan a la Liga Rafaelina de Fútbol en dicho certamen, que tiene como premio máximo el ascenso al Federal A 2024.

Ganaron Sportivo Norte, Peñarol y Libertad; Ben Hur y Ferrocarril del Estado empataron en sus respectivos compromisos.

Vale recordar que por esta Región Litoral Sur clasificarán a la segunda fase 16 equipos. Los ubicados en el primer lugar de todas las zonas (13) más los mejores ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos (3).



LO OCURRIDO EN LA TARDE DE AYER

El único que jugó en Rafaela fue Sportivo Norte. El ‘Negro’, que venía de darse una de sus mayores alegrías con el título Absoluto de Primera A liguista, sigue de fiesta. Ayer le ganó 1 –0 a Náutico El Quillá en barrio Barranquitas, en uno de los juegos de la zona 8. El gol para la victoria del conjunto que dirige Marcelo Varela fue anotado por Agustín Vera, a los 42 minutos de la primera parte. Así sumó su segunda victoria al hilo en este Regional, tras su debut con derrota.

Por su parte Peñarol, invicto en el certamen, fue a Santa Fe ante Universidad del Litoral y le ganó 2 a 1 gracias a los goles de Claudio Albarracín a los 30 minutos y 32 minutos, de cada tiempo. El empate parcial lo marcó Jerónimo Flores, a los 46 del primer tiempo. Así, los de Hugo Togni suman dos triunfos y un empate.



BEN HUR Y UN NUEVO EMPATE

Por la zona 7, Ben Hur visitó a Argentino de Franck. El elenco que conduce Rolando Carlen venía de igualar sin goles con Juventud de Esperanza en lo que fue su estreno en la divisional, tras el frustrado debut ante 9 de Julio en Arocena, suspendido por falta de garantías de seguridad ante la presencia de hinchas del Lobo, recordando que no pueden acudir los visitantes. Entre semana disputó la final por el título Absoluto de Liga Rafaelina de Fútbol, perdiendo como local 2-0 con Sportivo Norte. Ayer igualó 1 a 1. El Lobo abrió el marcador por intermedio de Ignacio Schell Grande (20m PT) y lo empató Gonzalo Garelik (47m PT).

Ferrocarril del Estado, por la zona 9, visitó a Carlos Pellegrini y se trajo un punto tras igualar 1 a 1. Los de barrio Los Nogales siguen sin poder sumar de a tres en el certamen, pero sumó un buen punto para seguir soñando con la clasificación. Lucas Quiróz abrió la cuenta para el elenco rafaelino a los 30 del primer tiempo y Joaquín Emmert, a los 20 del complemento, encontró el empate.

Libertad, por su parte, recibió a Atlético San Jorge y le ganó 3 a 1 con goles de Agustín Bianchiotti (26m), Axel Grabenvarter (40m PT) y Andrés Mandrile (43m ST).



LO QUE VIENE PARA CADA UNO

La Región Litoral Sur comenzará a jugar la segunda rueda de la primera fase pero ahora se vendrá un ‘descanso’ ante las Elecciones del próximo domingo. El cuarto capítulo, a jugarse el 26 de noviembre, tendrá los siguientes encuentros: ZONA 7: Ben Hur vs 9 de Julio de Arocena, Argentino de Franck vs Juventud de Esperanza. ZONA 8: Peñarol vs Sportivo Norte, Universidad Nacional del Litoral vs Náutico El Quillá. ZONA 9: Ferrocarril del Estado vs Deportivo Libertad, San Martín de Carlos Pellegrini vs Atlético San Jorge.