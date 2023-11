Chofer de colectivos simulaba ser el subjefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE)

Imputaron a un hombre de 38 años que es chofer de colectivos al que se investiga por haber simulado ser el subjefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía provincial.

La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Ezequiel Hernández ante el juez Sebastián Szeifert en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Hernández precisó que “el imputado -cuyas iniciales son VHR-, fue detenido el martes pasado, se hizo la atribución delictiva y luego se resolvió imponerle normas de conducta que deberá cumplir mientras avanzamos con la investigación de lo ocurrido”.

En tal sentido, enumeró que “deberá constituir una caución personal de 90.000 pesos y fijar domicilio; no podrá contactar ni acercarse a los testigos y se le prohibió tener y portar armas de fuego”.



UNIFORMES, INSIGNIAS

Y DISTINTIVOS

Hernández indicó que “al menos entre el viernes 25 de agosto de este año y el lunes pasado, el imputado ostentó públicamente uniformes, insignias y distintivos -originales e imitaciones-, de la TOE”. Especificó que “tenía elementos característicos de esa división, así como credenciales propias de los cargos de Subinspector e Inspector de la policía provincial”.

El fiscal aseguró que “mediante engaños, el hombre investigado se vinculó con verdaderos integrantes de las fuerzas de seguridad”, y remarcó que “como falso representante de la TOE, participó de cursos de capacitación y especializaciones en otros puntos del país, algunas de ellas relacionadas a la manipulación de armas”.

Asimismo, sostuvo que “el imputado adquirió un chaleco balístico compuesto por dos placas colocadas en un portaplacas perteneciente a la policía de Santa Fe, cuyo número identificatorio estaba parcialmente suprimido”. Al respecto, agregó que “él conocía la procedencia ilícita de la prenda de protección, la cual había sido sustraída de la esfera de custodia estatal”, informó la Oficina de Prensa y Difusión del MPA.



ALLANAMIENTOS

En el marco del legajo, se llevaron a cabo tres allanamientos en el departamento La Capital: uno en Arroyo Leyes, donde vive el imputado; otro, en Santo Tomé, y el último, en la ciudad de Santa Fe.

Hernández enumeró que “en la casa del investigado se secuestró una pistola calibre 9 milímetros que estaba con el cargador puesto y municionada, es decir, estaba preparada para ser usada” y advirtió que “tenía la autorización legal para tener el arma”.

Asimismo, el fiscal puntualizó que “también se secuestraron el chaleco antibalas con la numeración suprimida, dos handys, una placa y dos portaplacas con insignias de la policía de Santa Fe; 13 jerarquías tipo velero del grado de Subinspector e Inspector, y ocho rótulos con el nombre del imputado, uno de los cargos que fingía tener y un número de identificación”.

“A su vez, se hallaron 15 escudos distintivos de la policía provincial; seis escudos y dos parches de la TOE; seis velcros de ‘Fuerzas Especiales’; un parche con la palabra ‘policía’; dos escudos con la inscripción ‘Operador de Rescate y Socorrismo Rural’, y dos escudos de ‘Instructor de Tiro’”, puntualizó.

En cuanto a las prendas de vestir que había en la vivienda, el fiscal mencionó “una chaqueta y una remera con rótulos identificatorios; una boina con el escudo de la TOE, y un uniforme con sombrero tipo monte”.

Por otro lado, Hernández expuso que “el imputado tenía en su poder un distintivo de la Policía Federal Argentina y otro de una agrupación de policías de la provincia de Chaco”.

“También se encontraron certificados de cursos destinados a policías, cuya veracidad está siendo analizada, y documentos que son de interés para la investigación”, manifestó.

Por último, señaló que “en el operativo que tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe, se secuestró un teléfono celular”.



CAPACITACIÓN

INEXISTENTE

Hernández valoró que “en los primeros días de octubre, quien efectivamente se desempeña como subinspector de la TOE, hizo la denuncia”.

En tal sentido, aclaró que “fue a partir de que integrantes de la policía de Chaco llamaron por teléfono a la base de la TOE para solicitar información sobre una capacitación a la que el imputado los había invitado”, relató el fiscal.

“Se les contestó que no había ninguna formación prevista en la temática que les interesaba y que la persona que se presentaba como autoridad de la fuerza de seguridad no era tal”, subrayó.



DELITOS

Al hombre investigado se le atribuyó la autoría de los delitos de usurpación de título por uso indebido de insignias o distintivos del cargo y encubrimiento.