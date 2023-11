La "Crema", obligada a ganar, visita a Estudiantes de Río Cuarto en busca de las semifinales del Reducido

Atlético de Rafaela vive días muy intensos, decisivos. Este lunes visitará a Estudiantes de Río Cuarto en el juego de vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El encuentro comenzará a las 21.05 hs, irá por la pantalla de Directv, y tendrá el arbitraje principal de Pablo Giménez. Sus asistentes serán Damián Espinoza y Martín Saccone.

La ida, disputada el miércoles último en el Monumental de barrio Alberdi, terminó como empezaron: 0 a 0.

En esta segunda instancia del ‘mini torneo’ el que cuenta con ventaja deportiva es el elenco cordobés, por ende, con otro empate o ganando avanzará de ronda. Atlético necesita si o si de una victoria, sin importar los goles, para seguir con vida en la temporada 2023 que ya transita su gran definición.

Almirante Brown y Deportivo Maipú ya consiguieron sus boletos para las semifinales, al eliminar a Ferro y Temperley, respectivamente, y esperan por conocer a sus rivales. Hoy también jugarán la revancha Quilmes y Riestra.

La serie entre la ‘Crema’ y el ‘León’ se encuentra totalmente abierta. En los primeros 90 demostraron una paridad importante y armaron, a pesar de que no hubo goles, un cotejo muy entretenido, con llegadas en los dos arcos.

Ante la necesidad de ir en busca de la victoria, el entrenador albiceleste, Ezequiel Medrán, podría meter mano en el equipo titular. Una posibilidad sería el ingreso de Nicolás Laméndola por Federico Torres, mientras que también Nicolás Delgadillo y/o Nazareno Fúnez, podrían tener su chance desde el inicio.

El plantel profesional de Atlético entrenó ayer por la mañana y pasado el medio día viajó rumbo a la ciudad de Río Cuarto para esperar el juego de hoy.

Sin equipo confirmado, los convocados por Ezequiel Medrán fueron: Arqueros: Marcos Peano y Mayco Bergia. Defensores: Agustín Bravo, Fabricio Fontanini, Matías Olguín, Gabriel Risso Patrón, Gastón Tellechea. Mediocampistas: Federico Torres, Thobías Arévalo, Nicolás Delgadillo, Matías Fissore, Manuel Ignacio Lago, Nicolás Laméndola, Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Matías Valdivia y Alex Luna. Delanteros: Gino Albertengo, Claudio Bieler, Nazareno Fúnez.



LAS POSIBLES FORMACIONES Y DATOS DEL ENCUENTRO



ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO: Franco Petroli; Gastón Arturia, Gonzalo Maffini (c), Lucas Landa y Facundo Castet; Nahuel Cinelli, Nicolás Talpone, Francisco Abel Romero y Mauro Valiente; Mateo Bajamich y Luis Silba. DT: Iván Delfino.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini (c), Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Federico Torres o Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Matías Fissore o Nicolás Delgadillo y Manuel Ignacio Lago; Alex Luna; Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



Estadio: Antonio Candini.

Árbitro: Pablo Giménez

Asistentes: Damián Espinoza y Martín Saccone.

Cuarto árbitro: Enzo Silvestre.

Hora: 21.05

TV: Directv