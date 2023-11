Alejandra Dupouy exige respuestas al Consejo Administrativo del Hospital

CERES (Por José Luis Gorosito). - En una nota que ingresó al Hospital, la Intendente de la ciudad de Ceres interpeló al Consejo Administrativo por no dar respuestas a las personas que necesitan viajar por problemas de salud.

El Consejo Administrativo del Hospital se conformó en abril de este año, y está compuesto por distintos representantes que son rentados, y tienen la tarea de asesorar al Hospital en el manejo de sus recursos. Desde el Municipio solicitan una Reunión urgente con el Consejo para que expliquen cómo están funcionando y por qué no se ven los resultados.

El Consejo Administrativo del Hospital está conformado de la siguiente manera:

Representante de los Profesionales es Natalia Busquet.

Representante de los trabajadores no profesionales Marisa Lauxman.

Representante de la comunidad Claudio Herrera.

Representante del Estado Provincial Sebastián Motura.

Dicha comisión se renueva cada dos años por votación y la próxima será en 2025.



LA NOTA QUE ENVIÓ LA INTENDENTE ALEJANDRA DUPOUY DICE LOS SIGUIENTE:



Al Consejo Administrativo

Hospital de Ceres



Me dirijo a Ustedes representantes del Consejo Administrativo del Hospital, en representación de la comunidad, función inherente a mi cargo como Intendente de nuestra ciudad. A fin de hacer llegar las quejas, reclamos y solicitudes que a diario recibo de las personas con problemas de salud a quienes debemos dar una solución.

A saber, en este momento las problemáticas más urgentes son los traslados para turnos ambulatorios a especialistas, a centro de mayor complejidad (Rafaela y Santa Fe) que las personas vienen a solicitar al municipio siendo, que el municipio desconoce el sistema de turnos, la complejidad de las patologías y no puede decidir si un traslado se hace o no o si puede esperar. Y otro tema la cobertura de medicación prescriptas por personal de salud del hospital que es obligación del mismo solventar, de lo contrario se entendería que ese profesional no terminaría su función, que es acompañar a la persona en su proceso de salud enfermedad prescribiendo un medicamento al que no tienen acceso.

También sabemos que resulta difícil para los pacientes poder acceder a un turno con Salud Mental , nos preocupa la situación ya que estamos hablando de pacientes en crisis que demandan atención urgente.

Sin desconocer nuestro deber como gobierno, solicitamos, y sabiendo que es un tema netamente inherente a salud que ustedes como representantes del Ministerio de Salud en Ceres tomen como prioritario a solucionar. Ya sea gestionando fondos para tal fin y/o cubriendo con fondos propios ya que su capacidad de Hospital de Autogestión se los permite.

Recordemos que la función de salud de nuestro municipio es brindar atención primaria, primer nivel de atención, permitiendo resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes mediante actividades de promoción de salud y prevención de enfermedades y comunitaria en términos de acciones de prevención y promoción en casos de epidemia, pandemia, endemia.

Siendo responsabilidad de Hospital como segundo nivel de atención solucionar y responder ante las complejidades en salud gestionando los diferentes modos de abordaje.

La salud de la población de Ceres es responsabilidad de todos especialmente del Hospital y sus representantes. Quienes a través del Ministerio de Salud tienen o deberían tener las herramientas para hacerlo. Por tal motivo, solicitamos una reunión con el Consejo Administrativo del Hospital para entablar una relación ya que desde el día que se conformó este cuerpo no tuvimos oportunidad de hacerlo, también quisiéramos saber en qué situación se encuentran los recursos económicos y evaluar de esta manera la posibilidad de articular acciones tendientes a solucionar los problemas que se presentan a diario por parte de los pacientes que acuden al hospital.

Sin más saludo a ustedes atentamente. Quedando a disposición.