CRAR perdió ante Plaza en la final del Seven a Side Ciudad de Rafaela

CRAR no pudo con Atlético del Rosario y perdió 17 a 0 en la final de Oro del Seven a Side Ciudad de Rafaela, torneo que organiza el elenco rafaelino de manera ininterrumpida desde 1976. De todas maneras, fue una valiosa actuación del Verde, que realizó un gran torneo y perfila su etapa de juego reducido de manera auspiciosa, para ser protagonista donde compita en este cierre de año.



Apenas un par de errores propios le permitieron a Plaza sacar las diferencias en el tanteador, ante un CRAR que se mostró aguerrido, veloz y con una predisposición plena para encarar cada encuentro como una final.



En semifinales de esta edición N°48 del Seven de CRAR, el conjunto de Alejandro Chiavón eliminó a Duendes de Rosario tras imponerse por 7 a 5, gracias a un try de toda la cancha de Ricardo Brown. En la fase de grupos, el Verde derrotó a La Salle 28-21, Municipal de Marcos Juárez 36-14 y a CURNE 17-7.



Jewell, por su parte, dejó en el camino en semis a Taraguay A por 21 a 10. En la instancia clasificatoria superó a CRAR Olivo 36-0, Jockey de Venado Tuerto 24-0 y Regatas de Resistencia 33-10.



La Copa de Plata quedó en manos de Santa Fe Rugby Club al ganarle 36-5 la final a Querandí. El Bronce fue para CRAI, con su equipo Azul, que le ganó en la definición a Alma Juniors de Esperanza por 19 a 12. La Copa de Madera quedó en manos de CRAI Blanco, verdugo del segundo equipo de CRAR en semis (le ganó 21-14). En la final los Gitanos vencieron 12-7 a Taraguay B.



Del tradicional torneo de clubes de juego reducido participaron 16 elencos. Fueron divididos en cuatro zonas de cuatro y clasificaron a la Copa de Oro los primeros de cada grupo.



A su vez, estuvo en disputa el ‘Seven de la Unión Santafesina de Rugby’, certamen que involucró a sólo los elencos afiliados a la USR, y CRAR se coronó al haber alcanzado la final de Oro. En el segundo lugar quedó Santa Fe Rugby Club y completando el podio Querandí.



El representativo local, conducido técnicamente por Alejandro Chiavón, contó con dos elencos. CRAR Verde fue representado por: Manuel Mandrille, Leandro Sabellotti, Juan Cruz Karlen, Esteban Appo, Santiago Kerstens, Mateo Ferrero, Ricardo Brown, Juan Nicolás Imvinkelried, Pablo Villar, José Francone, Mateo Villar y Jerónimo Ribero.



En CRAR Olivo lo hicieron: Franco Madera, Ignacio Martínez, Francisco Fuglini, Franco Pierangeli, Martín Bocco, Tomás Ferrero, Ian Trossero, Giuliano Chiarelli, Lucas Canello, Franco Appo, Benjamín Acosta y Ayrton Trejo.



Fueron 21 equipos los campeones del Seven a Side Ciudad de Rafaela, dos de ellos seleccionados -Córdoba 7 en el 2000 y Santa Fe 7 en el 2001-.



Los diecinueve clubes que alguna vez celebraron en el tradicional torneo de juego reducido de CRAR son: Córdoba Athletic (1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1985, 1997), Club Atlético del Rosario (1992, 1993, 2005, 2008, 2015, 2017, 2018, 2020 –virtual-, 2021 y 2023), Club Universitario del Noreste CURNE (1986, 1987, 1988), Club de Rugby Ateneo Inmaculada de Santa Fe (1981, 1996, 1998), Universitario Rugby Club de Salta (2003, 2006, 2007, 2016 y 2019), Palermo Bajo (1979, 2011), Old Lions de Santiago del Estero (1994, 2012), Universitario de Rosario (1995, 2014), La Tablada (1977), Club Municipal Marcos Juárez (1983), Taraguí Rugby Club Corrientes (1989), Universitario Rugby Club de Tucumán (1990), Santa Fe Rugby Club (1991 y 2022), Cha Roga Rugby Club (1999), Old Resian Club (2002), Los Tigres Rugby Club de Salta (2009), Círculo Rafaelino de Rugby (2010), Jockey Club Rosario (2013) y Jockey Club Salta (2004).