Carla Boidi es una amante de Rafaela, arquitecta de profesión y ahora concejal

Por Mari Rodríguez



Por consultas que el concejal Lisandro Mársico hacía eventualmente en el Colegio de Arquitectura, y que Carla Boidi como arquitecta e integrante del mismo analizaba y estudiaba, se generó un vínculo entre ambos. Tiempo después, esto llevó a que forme parte, primero como correligionaria, del centenario Partido Demócrata Progresista.

En un diálogo ameno que Carla mantuvo con diario LA OPINIÓN, contó que nació y creció en Rafaela. “Hija de Juan Carlos Boidi y Teresa Adela Gomes”, cuenta con orgullo. Sus estudios primarios los realizó en la escuela N°476 "Juan Bautista Alberdi" y la secundaria en la E.E.T.P. N°460 "Guillermo Lehmann", donde recibió su título de Maestra Mayor de Obra. Del oficio de albañil de su papá heredó el gusto por las construcciones, y con nostalgia y amor recuerda que desde niña lo acompañaba a trabajar en las obras. Esta inclinación desde pequeña hizo que, al concluir sus estudios secundarios, eligiera la arquitectura como profesión. Esta decisión la llevó en el 2001 -año complejo en la economía nacional- a La Docta a estudiar la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba. Con esfuerzo y valorando mucho el sacrificio de sus padres, logró hacer la carrera en tiempo y forma, y como al final de la carrera quedó embarazada de su primera hija, Maitena, tuvo que hacer la tesis desde acá, yendo y viniendo a Córdoba para las instancias de evaluación, ya que, además, realizaba aquí trabajos como Maestra Mayor de Obras. “Iba y venía, fue una época de mucho sacrificio, un gran desafío. Al recibirme, ya me instalé aquí completamente por lo laboral y la maternidad”, recuerda, y comenta que su tesis final fue aplicada a la ciudad de Rosario sobre Planificación Urbana, temática que ya desde ese entonces captaba su interés.

Ya instalada aquí dio continuidad a su profesión con la inquietud de aportar todo su conocimiento adquirido en relación a la urbanización de la ciudad, y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo Distrito 5 de la ciudad de Rafaela, fue un lugar apropiado para esto. Así comenzó a participar de capacitaciones y encuentros, hasta que la invitaron a ser parte de su comisión directiva, desempeñándose en ese cargo desde el 2018 hasta el 2021, y siendo coordinadora de varias comisiones.

Estar allí, a la vez que trabajaba de manera independiente con su profesión, le permitió tener relación con el Municipio, y con las obras que se realizaban en la ciudad, lo que fue generando en ella cada vez más interés en la participación comunitaria, y la acercó también al ámbito político, ya que funcionarios suelen ir hacer consultas a la entidad sobre temas urbanos. “Ahí es donde Lisandro (Mársico) llega con una inquietud respecto al código urbano, porque en ese momento tenían que aprobar puntualmente un proyecto y necesitaban asesoramiento. Yo muy inquieta, y consensuado con la Mesa Directiva, investigué y le di una devolución, contó, agregando que en otra oportunidad anterior había también participado en un proyecto con el edil, con la construcción del cenotafio para los ex combatientes de Malvinas, que hasta el día de hoy se encuentra en el Cementerio Municipal. Dado estos contactos, el concejal la invitó a formar parte del PDP, y la historia, los valores y el equipo de gente que lo conformaban le generaron el convencimiento para unirse. Esto en época de pandemia, con reuniones por zoom y las presenciales muy restringidas. “En el 2021 fui candidata a concejal y por poquito no ingresé, aunque me había ido bien. Toda esa participación me abrió la cabeza y me fascinó. Si ingresaba, la estrategia política iba a ser complementar y fortalecer el trabajo de Lisandro”, contó.

Carla no ganó en ese momento, pero siguió participando en la política asesorando al diputado provincial Gabriel Real en comisiones, y también acompañando a Lisandro a todos los lugares a donde iba. En el 2022 comienza a trabajar como prosecretaria del concejal, rol que le aportó conocimientos en el quehacer legislativo, hasta llegar a este año de campaña y de muchos desafíos. “Hemos trabajado mucho en una interna muy fuerte con Germán (Bottero) porque podíamos perder todo, con la posibilidad de quedar con un solo concejal, o lograr que dos concejales del PDP integren el Concejo. Asumimos el compromiso, hicimos una campaña maravillosa y se logró todo. Vamos a ser dos, histórico también para el partido”, expresó con satisfacción más allá de que integra el bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, donde confluyen distintos espacios.

Admira el partido que integra por su historia, la honestidad, el compromiso político que siempre asumieron sus líderes, y el empeño en todo lo que hacen. Alrededor de 20 personas se reúnen todos los lunes en el comité situado en Maipú 495 y el número de adeptos va creciendo. Contó que, como buena arquitecta, ya le hizo arreglos por ser el lugar donde seguirán reuniéndose para hablar, debatir y compartir tiempo juntos; se consideran como una familia.

“Para cada proyecto y cuestión que se plantea trabajamos e investigamos mucho. Hay mucho análisis y cada uno participa con sus conocimientos. Aporto desde mi humilde mirada técnica y profesional y nos complementamos con Lisandro. La política es fascinante viendo todo lo que se puede hacer”, dijo.

Ya casi al final de la entrevista, se le preguntó sobre sus expectativas a pocos días de asumir la banca, a lo que respondió que siempre le interesó la parte urbana y la planificación, para que el crecimiento sea analizado y regulado. “Mi profesión es proyectar previo a un análisis y luego construir; digamos, no avanzar en lo improvisado, sino planificar en base a lo que en tantos años queremos para la ciudad”.

Valora y remarca el gran apoyo y contención familiar que recibe: “Es fundamental en la política, es el pilar de todo. Entonces cuando tuve que tomar la decisión de continuar, se fue dando todo, el entusiasmo, el acompañamiento familiar, el de Lisandro quien me enseña y hasta el día de hoy me acompaña en todo lo que se relaciona a la política, y el del equipo de PDP que es la familia política”. Y sobre cómo se siente contestó: “Me siento segura, soy de poco hablar, pero generalmente cuando lo hago soy concisa y determinante. La parte que más me gusta son las comisiones donde se tratan los proyectos. Allí voy a poner mi enfoque porque generalmente en las sesiones ya está todo hablado y definido. Me parece que la prioridad está en los lunes, en donde uno analiza y genera un consenso o no, con los colegas ediles”.