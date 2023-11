Colón y Unión, sin margen de error

Colón de Santa Fe, último en la tabla del descenso, será local hoy ante Talleres de Córdoba, en la continuidad de la 13ra. fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El partido clave por la permanencia para los "Sabaleros" comenzará a las 14.30 en el Cementerio de los Elefantes, con el arbitraje de Andrés Merlos.

Colón se encuentra en un momento agridulce, ya que tiene 42 puntos en la tabla general y estaría perdiendo la categoría y al mismo tiempo tiene 17 unidades en su zona, por lo que está en carrera para pasar a los cuartos de final de la Copa que ganó en la edición de 2021.

Colón atravesó una semana complicada, con repudios de los hinchas en redes sociales a sus jugadores luego de la dura derrota con Banfield (2-1), y necesita el triunfo para llegar con posibilidades a la fecha final contra Vélez.



UNIÓN, EN CÓRDOBA



Unión de Santa Fe, seriamente comprometido con el descenso, visitará a Belgrano de Córdoba, de los mejores equipos del torneo, en un partido de la fecha 13 de la Copa de la Liga Profesional que será clave para alimentar su ilusión de mantener la categoría.

El encuentro, válido por la Zona B, se jugará este domingo desde las 19 en la cancha de Belgrano, ubicado en el barrio Alberdi de Córdoba, será arbitrado por Ariel Penel y televisado por ESPN Premium.

El equipo santafesino que dirige Cristian "Kily" González tiene 43 puntos en la tabla anual acumulada, uno más que su clásico rival Colón, que está en zona de descenso, por lo que depende de sí mismo y en caso de ganar los dos partidos que le faltan (el otro es ante Tigre) va a mantener la categoría.



LA FECHA (13° y penúltima). ZONA A: Viernes 10/11: Gimnasia 1 vs Atlético Tucumán 2. Sábado 11/11: Argentinos 1 vs Vélez 1, Rosario Central 3 vs River 1, Huracán 1 vs Arsenal 0. Domingo 12/11: 14.30hs Colón vs Talleres, 19hs Independiente vs Banfield. Lunes 13/11: 21hs Instituto vs Barracas Central.



ZONA B: Viernes 10/11: Central Córdoba 0 vs Estudiantes 1. Sábado 11/11: Lanús 0 vs Racing 2. Domingo 12/11: 14.30hs Defensa y Justicia vs San Lorenzo, 16.45hs Tigre vs Platense, 16.45hs Boca vs Newell's, 19hs Belgrano vs Unión. Lunes 13/11: 19hs Sarmiento vs Godoy Cruz.



LAS PEORES POSICIONES ANUALES: Huracán 48; Central Córdoba 48; Barracas 47; Vélez 46; Tigre 46; Sarmiento 45; Gimnasia 45; Unión 43; Colón 42; Arsenal 35.