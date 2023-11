El Atlético de visitante, ese que ilusionó e ilusiona de cara a la revancha con Estudiantes de Río Cuarto

Atlético de Rafaela encara sus últimas horas de preparación de cara al juego ante Estudiantes de Río Cuarto, este lunes a las 21.05hs (televisación por Directv) en la revancha de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, en busca del ascenso a la Liga Profesional 2024.



Tras el 0 a 0 del juego de ida la ‘Crema’ estará obligada a ganar para avanzar a las semifinales. El conjunto de Iván Delfino cuenta con la ventaja deportiva al haber finalizado con 55 puntos, en el cuarto lugar de la zona A. El conjunto albiceleste fue quinto, con 53, en la zona B.



Los primeros 90 minutos fueron muy parejos. Ambos tuvieron sus oportunidades de abrir el marcador, pero fallaron en la definición, o las intervenciones de Marcos Peano y Franco Petroli fueron claves, principalmente las del arquero albiceleste, figura del encuentro.



Estudiantes demostró ser un duro rival. Firme en el fondo y rápido para salir de contra. Mostró el orden que suelen tener los equipos de Iván Delfino.



Atlético tuvo sus ocasiones y más allá de no haber podido sacar ninguna ventaja en el tanteador quedó ‘bien parado’ de cara al juego decisivo. Y si a ello le sumamos el análisis de lo que supo hacer este equipo a lo largo de la temporada 2023 en cada ocasión que jugó de visitante, la ilusión crece.



Junto con Independiente Rivadavia de Mendoza (quien ya logró el ascenso a Primera), la ‘Crema’ fue el segundo mejor equipo de toda la divisional jugando de visitante. El primero fue Chacarita. Los conducidos por Ezequiel Medrán obtuvieron 27 puntos, tres menos que el Funebrero. Ganó 7 juegos, empató 6 y perdió en 4 ocasiones. Marcó 20 goles y recibió 16.



De visitante, Atlético le ganó a Riestra (2-0), Deportivo Madryn (1-0), Chaco For Ever (1-0), Ferro Carril Oeste (1-0), Quilmes (2-1), Aldosivi (1-0), Villa Dálmine (4-1).



Estudiantes, en Río Cuarto. El elenco cordobés disputó 18 encuentros en la temporada como local y ganó 11, empató 4 y perdió sólo 3. Anotó 25 goles y recibió 15.