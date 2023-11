Santafesinas que desafiaron el techo de cristal: un ciclo de podcasts con enfoque de género

El Gobierno de Omar Perotti, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, junto al Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales del UNRaf Tec (MAD Lab), lanzaron el ciclo de podcasts “BIOs, Ciencia y Tecnología en breves biografías”, que nace del banco de proyectos del Consejo CCTI.

A través del ciclo cuenta con la participación de investigadoras, tecnólogas y gestoras en el área de la ciencia y tecnología con el objetivo es visibilizar los aportes de mujeres santafesinas en distintas disciplinas del campo científico y tecnológico, como también sumar estrategias de comunicación para la igualdad de género donde el sector público, privado y las universidades se constituyan como actores claves en la implementación de acciones que contribuyan a la participación plena e igualitaria en la ciencia para las mujeres.

Al respecto, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, afirmó que “la perspectiva de género es un eje transversal de las políticas científicas tecnológicas. Asumimos el compromiso de implementarlas y, junto al Consejo de Ciencia y Tecnología, de impulsar este eje en términos de divulgación científica. Por eso, como sabemos que es importante despertar vocaciones y que la sociedad conozca lo que la ciencia produce en nuestro territorio, lanzamos esta coproducción junto a uno de los laboratorios de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), para mostrar las disciplinas de la ciencia, la tecnología y la gestión de las políticas públicas que se realizan en territorio santafesino”.

“En cada una de las 5 regiones hay personas que están desarrollando, hay mujeres que son ejemplo, que desde sus metros cuadrados transforman realidades y queremos que esto tenga real impacto en la vida de las personas, que sea un reflejo más de las distintas facetas que hacen nuestras investigadoras, gestoras y tecnólogas para el desarrollo de una Argentina cada vez más justa, más soberana y sin dudas, con el desarrollo científico, tecnológico y la educación como bandera”, agregó la funcionaria.

Además, la secretaria sostuvo que “sabemos que hay muchísimas investigadoras que tienen los pies en el barro, que trabajan en proyectos a campo, que buscan evidencias en distintos lugares y que sus investigaciones realmente generan información precisa. También generan un montón de conocimiento que va a impactar en lo que queremos, en la salud, en el ambiente, en las perspectivas de género. Estas conversaciones y diálogos buscan mostrar lo que hace la ciencia y que claramente las jóvenes puedan identificar que la ciencia puede ser un camino positivo de carrera, que la tecnología puede ser una posibilidad también de trabajo y mostrar que podemos hacer desde la ciencia y la tecnología una sociedad mejor”.

“Santa Fe tiene un ecosistema de los más complejos y robustos, y eso nos hace diferentes. Somos una provincia única, y en ese sentido los jóvenes pueden acceder a herramientas y plataformas diferenciales. Por eso queremos difundir estos podcast e invitar a que medios, universidades y quienes puedan poner su granito de arena colaboren con difundir la ciencia y la tecnología. Porque la ciencia y la tecnología son algo de lo que los santafesinos y santafesinas podemos sentirnos orgullosos”, finalizó Baima.

En tanto, la ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, sostuvo que “en la misma línea de la publicación del libro colaborativo Voces femeninas en la investigación científica, donde unas 80 autoras presentan ensayos ahora acompañamos la presentación de BIOs Ciencia y Tecnología junto al Consejo Científico y Tecnológico, un podcast y producido en el Laboratorio de Medios Audiovisuales y Digitales de la Universidad Nacional de Rafaela, en el marco de la Campaña provincial en Ciencia, Tecnología y Género de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Santa Fe. Este podcast realiza un excelente trabajo de visibilización del trabajo diario de aquellas mujeres de la ciencia de nuestra provincia, aquellas de quienes en el mejor de los casos conocemos sus logros, pero no los obstáculos con los que se encuentran en la carrera científica por la brecha de género”.

“Visibilizar el rol de las mujeres santafesinas en acciones claves para innovar en técnicas productivas, explicar fenómenos sociales y resolver problemáticas actuales es fundamental porque abre cabezas, abre mundos y las niñas pueden mirarse en un espejo y decir que eso quiero hacer. Más allá de la labor con las que están, que llevó adelante el gobierno de Omar Perotti, también es importante la huella que poner a las mujeres científicas al frente deja en las generaciones venideras”, agregó.

Por su parte, Melina Gaspoz de INTI, integrante del CCTI, dijo que esta iniciativa ayuda principalmente a visibilizar la labor de muchas mujeres que trabajamos en ciencia y tecnología en nuestra provincia. En este sentido es valorable el trabajo que viene desarrollando la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Innovación de Santa Fe, posicionado la temática de género e invirtiendo recursos en este sentido.



EL CICLO DE PODCASTS

El ciclo consta de 10 episodios que tendrán como protagonistas a las referentas a nivel provincial en el campo de la ciencia. Se busca generar una instancia de intimidad y diálogo no sólo para difundir el trabajo de las profesionales sino también para acercar al público en general y empatizar con el perfil humano y personal de quienes se animan a hacer de la ciencia el impulso y motor de su camino profesional.

El formato es de entrevista, con una duración no superior a los 15 minutos. Cada profesional es protagonista de un episodio y desarrolla preguntas tanto personales como de logros y desafíos alcanzados en su campo de acción.

Los episodios serán publicados en la cuenta de Spotify del Laboratorio MAD Medios Audiovisuales y Digitales de la UNRaf. Actualmente se encuentran publicados los primeros capítulos: “Emprender la ciencia”, con Romina Casadevall; “Hacer ciencia en nuestro país”, con María Natalia Lisa; y “Planificar la ciencia”, con Natalia Aniboli. Escuchalos en: https://open.spotify.com/show/3gS2z0WFwXr8DZntHFJYiW?si=xuC9kuhAScChZadofLefAw