La opinión de los analistas en la previa del duelo televisivo

El debate presidencial entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y La Libertad Avanza, Javier Milei, tendrá mayor "influencia" sobre el electorado que los anteriores por ser un "mano a mano" entre ambos, afirmaron especialistas.

"Este debate puede influir más de lo que influyeron otros. Sobre todo porque acá va a haber un ganador y un perdedor", afirmó el sociólogo y director de la consultora Circuitos, Pablo Romá. "Al ser un mano a mano eso creo que va a estar presente", analizó en diálogo con Noticias Argentinas.

En sintonía, la analista política y consultora Analía Del Franco manifestó que los debates tuvieron un lugar "importante" durante esta campaña electoral, que en general no habían ocupado en el pasado. "Fue un fenómeno el tema de los debates en esta oportunidad. Esto no quiere decir que tengan una influencia importantísima en la decisión final. Pero, la situación del debate, más las réplicas en redes durante los días siguientes, van armando una opinión. Se arma una trama de opinión", argumentó Del Franco.

"Los candidatos llegan en una situación de mucha tensión y en un escenario parejo", aseguró Del Franco, al tiempo que sostuvo que la campaña está cargada de mucha "agresividad" vinculada al espacio que lidera el libertario.

A su vez, la analista recordó que en los debates anteriores Milei "no lució" en comparación con el "histrionismo" que tiene en los medios de comunicación. "Quedó como apichonado, no los supo aprovechar, parece como si le costara una situación de intercambio", explicó.

"Milei va de un extremo al otro y eso es propio de sus características personales", indicó. Además, dijo que hay muchos dirigentes con "rasgos autoritarios" a los que les cuesta debatir. "Se ponen nerviosos y pasan al otro extremo, y ese probablemente sea el caso de Javier Milei. En este sentido, arranca mal desde ese lugar", argumentó.

Por su parte, el director de Circuitos señaló que el apoyo del ex presidente Mauricio Macri al libertario le dio "cierto sustento" a su candidatura, aunque llegó al debate con una "propuesta difusa", a raíz del impulso de ideas como la "dolarización y la eliminación del Banco Central". "No hay un favorito, pero sí me parece que Massa, por el contexto económico, va de punto y Milei va de banca porque es opositor", destacó Romá.

Con relación a la figura del titular de Hacienda y su desembarco en el último debate presidencial de cara al balotaje del 19 de noviembre, Del Franco se mostró más optimista respecto de sus posibilidades. "(Sergio) Massa ha demostrado, más allá de que lo apoyes o no, tener temple, serenidad y claridad en el sentido de su campaña y lo que quiere ofrecer".

"Todo eso en el marco de que es el ministro de Economía de un Gobierno con no sé cuánto de inflación. En general, demostró esta situación de temple que lo pone mejor en una situación de debate", consideró. (NA)