Massa: "Que el insulto no se transforme en nuestro idioma"

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, publicó este sábado un compilado de imágenes donde expone los exabruptos de su rival en el balotaje Javier Milei (LLA) durante sus diferentes participaciones mediáticas.

Cuando resta muy poco para el debate presidencial que se dará este domingo desde las 21 en la Facultad de Derecho de la UBA y mientras el candidato de La Libertad Avanza busca mostrarse moderado de cara al electorado, el titular de Hacienda intentó recordar los excesos verbales del libertario en la recta final de la elección.

El video incluye varias participaciones del libertario previas a las elecciones primarias donde se lo ve en una actitud muy diferente a la que expone actualmente ante los electores. "Que el insulto no se transforme en nuestro idioma", escribió Massa junto al posteo que muestra a su contrincante dirigiendo exabruptos a sus interlocutores.

"¡Hija de puta, la concha de tu madre! ¿Para eso te pagamos? ¡Inútil, pedazo de mierda!", grita Milei al inicio del video durante una entrevista radial en la que manifestó su postura con relación al pago de impuestos.

En otra secuencia, el economista liberal utilizó la palabra "mogólico" para insultar a una persona. Estas imágenes se viralizaron en septiembre y la Asociación de Síndrome de Down de la Argentina (Asdra) señaló que Milei uso un término discriminatorio y violento.

Al respecto de estos excesos, el economista remarcó en varias oportunidades que ya no se dirige de esa manera en su apariciones públicas y subrayó que los insultos fueron parte del clima de debate que se generó en algunos programas televisivos. (NA)