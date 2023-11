La Cámara Nacional Electoral rechazó los dichos de Milei

La Cámara Nacional Electoral subrayó que en la Argentina "hay 0% de posibilidades de fraude" en los comicios y expresó su "preocupación" en torno a los dichos del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, en ese sentido.

Las declaraciones del libertario respecto a "irregularidades" en el escrutinio tanto de las PASO como de las generales no tuvieron un correlato en denuncias judiciales por parte de sus apoderados, por lo que tanto Unión por la Patria como la Justicia Electoral salieron al cruce de esas palabras en la antesala del balotaje.

"Hay 0% de posibilidades de fraude. Es un sistema con tantos controles cruzados, hay intervención de la ciudadanía, control recíproco de las agrupaciones políticas", sostuvo el secretario de Actuación de la Cámara Nacional Electoral, Sebastián Schimmel.

En diálogo con Hagamos algo con esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, el funcionario judicial subrayó que "no ha habido denuncias de fraude, que planteen o impugnen el resultado de la elección".

Schimmel destacó que, al contrario, hubo "aceptación y aprobación de las distintas fuerzas políticas" que intervinieron en los comicios. "Estas declaraciones no se sustentan con lo que ocurrió el día de la elección y con la falta de denuncias" de parte de La Libertad Avanza, insistió el integrante del máximo tribunal electoral del país.

Consultado sobre si se podían aplicar sanciones contra Milei por afirmar que hubo "irregularidades", el funcionario judicial indicó: "En tanto no haya una infracción a la legislación, los dichos de los candidatos o los ciudadanos se encuentran dentro del amparo de la libertad de expresión y prensa". "Sí nos preocupa desde lo institucional la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral", finalizó. (NA)