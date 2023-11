Por qué crecen las empresas fintech, pese a la volatilidad

A pesar de la situación coyuntural, Argentina sigue sumando nuevas empresas fintech en la mayoría de segmentos. “La presencia de emprendimientos extranjeros y la enorme proyección exterior que presentan las startups locales hacen que el país haya evolucionado hacia un panorama notablemente permeable y dinámico”, consideró el estudio Finnovista Fintech Radar Argentina 2023.

“El número de empresas fintech en Argentina asciende hasta las 343 este 2023. Esto representa un crecimiento anual compuesto del 11,5% y un aumento en 154 nuevos proyectos desde el último estudio del país publicado por Finnovista en 2021″, resaltó.

El reporte que se realizó en colaboración con Visa destacó que los proyectos orientados en Lending, Payments and Remittances, Wealth Management y Enterprise Financial Management se mantienen como los principales aportadores de soluciones en el ecosistema.

En cuanto a su evolución, el análisis sostuvo que durante los últimos años, los proyectos destinados a preservar el valor de los patrimonios locales frente a la inflación adquirieron un “enorme peso y han cambiado la realidad tanto de los negocios como de las personas físicas”. “Además, pese a un retroceso en el número de jugadores, las soluciones fintech de préstamos tienen cada vez más peso relativo frente a los jugadores tradicionales”, aseguró.



CÓMO SE FINANCIAN LAS EMPRESAS FINTECH ARGENTINAS

El estudio indicó que el 50% de las fintech en Argentina levantó capital a través de amigos y familiares y otro 46,58%, “de inversionistas ángeles”. “Estos datos ponen de manifiesto el protagonismo que tiene el respaldo del entorno local de las fintech en Argentina más allá de otras fuentes más institucionalizadas”, consideró el análisis.

Por otro lado, los fondos de capital de riesgo llegan a financiar hasta el 40% de los proyectos, mientras que más de un cuarto de las fintech en Argentina (26,87%) pasó por programas de aceleración o incubación y ha levantado capital a

través de estas iniciativas.



EL IMPACTO CRIPTO

Al referirse al auge cripto y las cuentas de inversión, el informe sostuvo que el segmento de Wealth Management experimentó “un crecimiento significativo del 80%, ascendiendo de 28 empresas en 2021 a 51 en 2023″. “Este incremento es notablemente impulsado por la inclusión de emprendimientos en inversión patrimonial y criptomonedas agrupados dentro de esta categoría que han logrado un crecimiento destacado en Argentina”, puntualizó.

Según datos de Finnovista, la adopción de tecnologías de criptoactivos llega a estar presente en más del 14% del ecosistema fintech argentino, cifra superior a la de otros mercados de la región como México (8,4%) o Colombia (6,4%).

De acuerdo al relevamiento de la empresa Chainalysis sobre transacciones en blockchains públicas, la Argentina ocupó el puesto 15 en el índice de adopción de criptomonedas a nivel mundial en 2023, y lideró la región de América Latina en términos de volumen de dinero retail en plataformas de intercambio centralizadas, entre junio de 2022 y julio de 2023.

“Se estima que cerca de 5 millones de personas usan cripto como una forma de ahorro o inversión en la Argentina y que ya hay más de 10 millones de cuentas cripto abiertas en el país”, remarcó y argumentó que ello se debe a que los argentinos han recurrido a divisas no tradicionales “como medida de protección ante un ritmo acelerado de la inflación y a la creciente necesidad de opciones alternativas y descentralizadas para la preservación de la riqueza”.



LAS PERSPECTIVAS ANTE LA VOLATILIDAD

El informe aseguró que se espera que Argentina continúe como “un mercado netamente exportador de tecnología fintech y siga atendiendo a las necesidades de la población según la realidad que afronte el país”. “Si bien el panorama financiero y económico es incierto, las fintech argentinas no solo han demostrado que es posible un crecimiento en un entorno de volatilidad y coexistencia con los jugadores tradicionales, sino que se espera que este fenómeno continúe predominando en el futuro”. (Bloomberg) .