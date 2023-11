Alberto Fernández inició su último mes de gobierno

El presidente Alberto Fernández comenzó a transitar ayer su último mes de gestión, con un bajo perfil que viene desarrollando intencionalmente para quedar en segundo plano respecto a la campaña electoral en la que el oficialismo promueve a Sergio Massa para sucederlo.

Con el fin de allanarle el camino a Massa, Fernández casi no tuvo apariciones públicas en las últimas semanas y centró su actividad en la agenda internacional, con diversos viajes al exterior, el último de ellos a China días antes de las elecciones del 22 de octubre.

De su agenda diaria, en la que mantiene algunas reuniones como la de este viernes con familiares de rehenes argentinos de Hamás en Gaza, no se informa oficialmente desde agosto pasado.

Sobre su futuro existen algunas pistas pero aún no hay nada firme: se habla de que podría ocupar algún cargo en la Unasur y se da por asegurada participaciones en encuentros del Grupo de Puebla, foro conformado en su mayoría por ex presidentes latinoamericanos progresistas. También existen versiones de que podría radicarse en Madrid, ya que tiene lazos con referentes políticos españoles, como José Luis Rodríguez Zapatero y el actual presidente, Pedro Sánchez.

Se espera que una vez que se defina si Sergio Massa o Javier Milei serán su sucesor, encabece en el marco de la transición algunos actos con el objetivo de defender lo que fueron sus cuatro años de gestión, antes de que llegue el 10 de diciembre cuando en su última actividad oficial entregará los atributos al próximo mandatario.

En el entorno del Presidente esperan que el líder del Frente Renovador gane las elecciones para tener un traspaso más tranquilo de lo que podría llegar a ser una eventual victoria del postulante de La Libertad Avanza. (NA)