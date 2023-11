Cómo se preparan Massa y Milei para el debate previo al balotaje

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, ya tiene la cabeza puesta en el debate de mañana domingo frente al postulante de la Libertad Avanza, Javier Milei, instancia en la que buscará sumar la mayor cantidad de votos indecisos que le permitan imponerse en segunda vuelta.

A la espera de ataques personales, el tigrense tiene la intención de contrarrestar con propuestas durante el evento que tendrá lugar desde las 21 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Esto responde a la asesoría del equipo de brasileños enviado por el presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva.

Con eje en cuatro puntos claves (transformar programas sociales en empleo; Educación y Salud Pública; Seguridad basada en el modelo de Tigre; e independencia y eficacia de la Justicia), el ministro profundizará en las propuestas y el programa y estaba dedicando estos días para entrenar.

El equipo a cargo de su preparación está integrado por el consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí; su jefe de prensa, Santiago García Vázquez; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Con roles asignados, Massa tenía pautado ensayar incluso con alguien que oficie de Milei para afinar la práctica.

El eje del discurso del líder del Frente Renovador será contrastar su personalidad con la de Milei y demostrar que tiene "mejores aptitudes" para gobernar que el economista. Buscará asociar al libertario con el "caos" y la "inestabilidad", por lo que insistirá en exponer las propuestas más polémicas de Milei, como la dolarización, la quita de subsidios, la libre portación de armas o la venta de órganos.

En busca de morderle voto de centro derecha a Milei, Massa insistirá en la idea de cambiar programas sociales por empleo. También hará hincapié en materia de Seguridad y volverá a exponer su experiencia como intendente de Tigre, desde donde impulsó medidas que se replicaron luego en otros municipios, como las cámaras de vigilancia y el botón antipánico.

Al tratarse ya del tercer debate, luego de los dos realizados para la primera vuelta del 22 de octubre, se esperan menos sorpresas, tanto en el caso de Massa como de Milei, y ambos apostarán a no cometer errores de cara una votación tan cerrada como la que se espera.



MILEI AFINA SU ESTRATEGIA

Por su parte, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se encuentra en estas horas focalizado al debate de este domingo de cara al balotaje frente a Sergio Massa, instancia en la que apuntará a atraer el voto de los indecisos y los votantes de Patricia Bullrich y Juan Schiaretti.

En ese marco, el diputado libertario bajó un acto que tenía previsto este viernes en el Parque Lezama para prepararse mejor para el debate, confirmaron días atrás en su entorno. El economista buscará rechazar los argumentos de Massa de que no es confiable para la Presidencia y como en los anteriores debates evitará "pisar el palito" de enojarse y procurará mostrarse siempre en eje.

En tanto, apuntará a detallar todos los aspectos negativos de la economía del país desde que Massa asumió la cartera del sector, e intentará convencer de que el tigrense, tras su paso por el Ministerio, no revertirá la situación en los próximos cuatro años como jefe de Estado.

Habría nuevas alusiones sobre "la casta" política y mencionaría el último escándalo del espionaje contra la Corte Suprema que mancha al oficialismo. Milei, a su vez, deberá transitar la situación de que no podrá contar con papeles o guías en el atril, algo que había reclamado pero que la organización del debate prohibió, tal como pretendía Massa.

Al igual que en Santiago del Estero (1 de octubre) y la UBA (8 de octubre), Milei tendrá la asesoría de su hermana, Karina Milei; Santiago Caputo; Nicolás Posse; Villarruel (que esta noche tendrá el debate de vicepresidentes); y Sandra Pettovello.



HORARIO Y TV

El debate presidencial obligatorio previo al balotaje que enfrentará a Sergio Massa y Javier Milei se transmitirá por todos los medios pertenecientes a Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (R.T.A. S.E.). Las señales radiofónicas y televisivas transmitidas por R.T.A. S.E. serán puestas a disposición de todos los medios públicos y privados del país que deseen transmitir el debate de manera simultánea, en forma gratuita.

Es decir, que podrá verse en todos los canales de deseen transmitirlo el domingo a partir de las 21, horario de inicio para el encuentro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además, se realizará una transmisión vía streaming que estará disponible en el canal de YouTube de la Cámara Nacional Electoral.

El debate contará con lenguaje de señas que estará embebido en la pantalla, y por Youtube habrá un canal que de prioridad a la Lengua de Señas Argentina de manera ampliada.

Por otra parte, la Cámara Nacional Electoral explicó que los debates presidenciales "constituyen una instancia dentro del cronograma electoral para que la ciudadanía acceda en un mismo momento y en un mismo lugar a las propuestas de quienes se postulan para la presidencia de la Nación en un marco de igualdad".

A la vez, el tribunal remarcó la importancia de esta instancia de cara al balotaje: "Esta instancia del proceso electoral adquiere mayor relevancia en el caso de la segunda vuelta electoral, ya que por su propia modalidad colabora para que la ciudadanía pueda profundizar sobre las propuestas de los dos candidatos y así contar con mayor información para el ejercicio de su derecho al voto informado". (NA)