Economías regionales en rojo: solo una de 19 mantiene su producción y consumo estable

El semáforo de octubre de las economías regionales que confecciona Coninagro muestra el panel casi todo en rojo, ya que de las 19 relevadas, catorce se encuentran en crisis (rojo), cuatro con señales de advertencia (amarillo) y solo una de muestra verde como símbolo de crecimiento: la Yerba Mate.

Esta herramienta producida por Coninagro observa en detalle las economías regionales monitoreadas por su área de Economía y busca simplificar la complejidad y heterogeneidad de la producción en el campo hacia una herramienta visual de análisis.

Tal cual se desprende del documento, recibieron luz roja en octubre el algodón, el arroz, la avicultura, la ganadería bovina, los cítricos, los granos, la lechería, el tabaco, el vino, la papa, los ovinos, la miel, la mandioca, y la producción forestal.

Por su parte, el maní, las hortalizas, los porcinos y las peras y manzanas, se ubicaron bajo la luz amarilla acusando signos de advertencia. La yerba mate fue la única actividad verde, que mostró durante octubre una producción y consumo estables.

El semáforo del mes de octubre no cambia la tendencia de este año y para peor: es uno de los meses con mayores rojos en la serie. Los datos indican que los volúmenes de producción y la superficie o stock estimada es menor que la campaña anterior en 16 actividades como efecto del clima.

Las subas de precios (al productor) por encima de la inflación que se observan en el mes de septiembre, al igual que en los meses anteriores siguen respondiendo a faltantes temporales, más que a causas de paridad internacional. Un caso de esto es la papa o los cítricos dulces (naranjas, mandarinas y pomelos).

Las exportaciones, por su parte, se recuperan en mercados puntuales, y son menores en valor (precio x cantidad) en 14 de las actividades, respecto de estos 12 meses de la campaña anterior, pese a la devaluación de fines de agosto y el cambio en los derechos de exportación en algunas economías regionales. Con respecto a eventuales cambios en esta variable, deberían esperarse en la campaña siguiente.

Una de las economías en las que el informe pone especial énfasis es la lechería que está en "rojo" desde mediados del 2022, y a la cuál el Gobierno le ha dedicado varios planes, y asistió pero no logra compensar los problemas de fondo.

En el documento detallan que la variación de los precios al tambo (promedio SIGLEA – sept $118,36) es menor a la variación de la inflación (+113% vs +138,3%) en términos interanuales. En relación a los costos, han crecido a lo largo de 2023 por encima de los precios, pero en forma dispar de acuerdo al modelo de alimentación, el impacto de la sequía, la escala y la zona. (NA)