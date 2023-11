La Tributaria no presenta cambios que afecten la actividad empresarial

La Comisión de Política Tributaria del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), un espacio conformado por referentes de estudios contables, empresas y de la Asociación de Graduados en Ciencias Económicas del Oeste Santafesino (AGCECOS) se reunió el martes pasado con el objetivo de evaluar el proyecto de ordenanza Tributaria 2024 que se encuentra en el Concejo Municipal desde fines de septiembre pasado.

"En este marco, se determinó que si bien existen ciertas observaciones que serán comunicadas oportunamente, el documento no presenta cambios significativos que afecten la actividad empresarial", subrayó la breve comunicación de la gremial empresaria sobre las conclusiones del encuentro.

El intendente, Luis Castellano, entregó el viernes 29 de septiembre al presidente del Concejo, Germán Bottero, los proyectos de Tributaria y del Presupuesto municipal y sus organismos descentralizados para el próximo año. Pero prácticamente el cuerpo legislativo no trató ninguna de las dos iniciativas a la espera del recambio de la conformación actual del Concejo, que se producirá durante una sesión extraordinaria el próximo 7 de diciembre.

Después la prioridad será definir la Tributaria, esto es cuánto aumentarán las tasas y derechos que cobra la Municipalidad a los contribuyentes. Como siempre, el mayor interés radica en cuánto se ajustará la Tasa General de Inmuebles. Hasta ahora la oposición de Juntos por el Cambio limitaba, a partir de su mayoría, las pretensiones del Departamento Ejecutivo. Pero desde el 10 de diciembre, los que hoy son oposición serán oficialistas, con Leonardo Viotti ya como intendente en funciones que deberá definir cuánto subirá la Tasa y de no haber sorpresas, tiene los votos para imponer su decisión.

A fines de junio pasado, el Concejo convalidó un aumento del 20 por ciento para el bimestre julio - agosto, de 11% para septiembre y octubre, y finalmente otro 11% para noviembre y diciembre, por lo que el acumulado para el segundo semestre del año será del 47,5%. En tanto, la Unidad de Cuenta Municipal había registrado un incremento del 46% para el primer semestre de este 2023.

Ahora la discusión legislativa ya no será dará con Viotti en la banca sino como quien propone el aumento y que debe considerar la aceleración de la inflación en los últimos meses, en paralelo con el calendario electoral y un empeoramiento de la crisis social y económica. Además, deberá atender la caída de la coparticipación por las decisiones del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, por los reintegros del IVA y la modificación del piso del impuesto a las Ganancias.

Por otra parte, la Comisión de Política Tributaria del CCIRR insistió en la importancia de que el Gobierno municipal agilice y optimice los sistemas para automatizar procesos y mejorar la prestación de servicios. Participaron de la reunión Daniel Pintucci (Estudio LS), Juan Ignacio Bossio (Estudio SAIPE), Facundo Boretto y Franco Bracco (Estudio Rivarossa & Asociados) Janina Perren (Cormorán) y Marilín Noseda y Erica Peretto (Menara/Acerma). Los acompañaron Mariana Pérez, secretaria técnica del CCIRR y Rut Chaparro en representación de AGCECOS.