River visita a Rosario Central

River Plate, que lidera la Zona A con 23 puntos, enfrentará este sábado a Rosario Central por la 13ª fecha de la Copa de la Liga, con el objetivo de ganar para clasificarse, ante un rival que también necesita los puntos para entrar, a la Copa Libertadores.

El partido en el Gigante de Arroyito comenzará a las 18:30, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por la señal de cable TNT Sports.



LA FECHA (13° y penúltima). ZONA A: Viernes 10/11: Gimnasia 1 vs Atlético Tucumán 2. Sábado 11/11: 16hs Argentinos vs Vélez, 18.30hs Rosario Central vs River, 21hs Huracán vs Arsenal. Domingo 12/11: 14.30hs Colón vs Talleres, 19hs Independiente vs Banfield. Lunes 13/11: 21hs Instituto vs Barracas Central.



ZONA B: Viernes 10/11: Central Córdoba 0 vs Estudiantes 1. Sábado 11/11: 20hs Lanús vs Racing. Domingo 12/11: 14.30hs Defensa y Justicia vs San Lorenzo, 16.45hs Tigre vs Platense, 16.45hs Boca vs Newell's, 19hs Belgrano vs Unión. Lunes 13/11: 19hs Sarmiento vs Godoy Cruz.



Las posibles formaciones:



Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo o Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Tomás O’Connor y Kevin Ortiz; Tobías Cervera, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Luca Martínez Dupuy o Fabricio Oviedo. DT: Miguel Ángel Russo.



River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera o Santiago Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Milton Casco o Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro o Ignacio Fernández y Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz, Manuel Lanzini y Esequiel Barco; y Salomón Rondón o Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Cancha: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Horario de inicio: 18:30.

TV: TNT Sports.