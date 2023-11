La felicidad Absoluta para Sportivo Norte

No hace falta que les explique lo que significa: todos somos conscientes de lo que genera y lo que significa para Sportivo Norte esta Copa. Por Barranquitas y Villa Dominga están todos chochos de felicidad. El Clausura se festejó, claro. Pero créame que esta Copa de campeón Absoluto tiene un sabor especial. Luego de 17 años el ‘Negro’ se volvió a consagrar como el mejor de la temporada en el principal grupo de Liga Rafaelina de Fútbol, por estos tiempos, la Primera A.

Le ganó con total autoridad 2-0 a Ben Hur en el partido de vuelta de la final (0-0 en la ida) y dio la vuelta en el Néstor Zenklusen.

“El equipo entregó todo, tengo 18 leones, son unos fenómenos, dejaron todo”, indicó minutos después de la consagración el padre de la criatura, Marcelo Varela. “Tenemos un plantel corto, estamos participando del Regional que yo le pedí a los dirigentes de participar para que no se me vayan estos chicos porque habían hecho un buen torneo, los iban a buscar de otros clubes, y nosotros tenemos que mantener una base. Tengo confianza plena en todos ellos y ahora se nos pudo dar algo que se nos venía postergando”, contó el chaqueño.

Ese sabor especial que tiene toda revancha. Lo que te da el fútbol. “Estábamos pensando en esto, se nos venía escapando hace bastante, con esta, hemos jugado con cinco finales, siempre ganamos una y la más linda la perdíamos y ahora tuvimos la posibilidad de haberla ganado”, se sinceró Varela.

A la hora de analizar el juego ante la BH, el DT del conjunto del norte de la ciudad, indicó: “Es muy difícil Ben Hur, es un equipo bárbaro, no vamos a descubrir nada. Nosotros teníamos que buscar a nuestra manera, con nuestras armas, tapando espacios, a veces regalando la pelota pero era la única forma”.