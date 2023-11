El sistema de salud de Gaza está "de rodillas"

El sistema de salud en la Franja de Gaza está "de rodillas y la mitad de sus 36 hospitales no funcionan en absoluto", advirtió este viernes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

"Pasillos de hospitales atestados de heridos, enfermos y moribundos, morgues desbordadas, consultorios sin anestesia, decenas de miles de personas refugiadas en los hospitales", describió el investigador etíope de salud pública.

Tedros reportó "más de 250 ataques" contra establecimientos sanitarios en Gaza y Cisjordania desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, tras la ofensiva sin precedentes que lanzó el grupo islamista palestino Hamas en Israel que dejó 1.200 muertos, según la corrección que hizo este viernes Israel de la anterior cifra de 1.400.

"Visité el hospital Al Shifa en Gaza cinco años atrás, en 2018 e incluso entonces las condiciones para los trabajadores sanitarios eran extremadamente difíciles, pero ahora son imposibles", alertó el funcionario, citado por las agencias de noticias AFP y Europa Press.

La semana pasada se produjeron cinco ataques contra cinco hospitales en un solo día, mientras que en las últimas 48 horas al menos cuatro quedaron fuera de servicio, agregó. "Mientras hablamos, hay informaciones de que se están produciendo ataques en el hospital Al Shifa y en el de Rantisi", amplió.

Por otro lado, vaticinó que "las consecuencias para la salud mental" de los supervivientes y víctimas del conflicto armado "perdurarán durante mucho tiempo". En el final de su alocución, dijo sentirse "preocupado" por la salud y el bienestar de los 240 rehenes retenidos por Hamas en la Franja de Gaza, entre ellos una veintena de nacionalidad argentina, "muchos de los cuales son personas mayores, niños y personas con necesidades médicas urgentes".



BOMBARDEOS

Una escuela y hospitales del norte de la Franja de Gaza que sirven de refugio para civiles desplazados por la ofensiva israelí contra Hamas fueron blanco este viernes de bombardeos y disparos, según fuentes médicas palestinas, dirigentes de este territorio gobernado por el movimiento islamista y organizaciones humanitarias.

Hamas afirmó que 13 personas murieron y decenas resultaron heridas en el ataque contra el hospital Al Shifa, el más grande de la ciudad de Gaza, que atribuyó a Israel.

Por otro lado, más de 50 personas fallecieron, en su mayoría niños, por un ataque sobre una escuela situada en Ciudad de Gaza, según informaron fuentes palestinas citadas por la agencia de noticias Wafa, que indicaron que debieron trabajar durante horas para sacar los cuerpos sepultados bajo los escombros.

Israel, por su parte, afirmó que no vacilará en "matar" a comandos de Hamas que disparen desde centros médicos. El ejército israelí acusó en varias ocasiones al movimiento palestino de utilizar hospitales, en particular el de Al Shifa, para coordinar sus ataques y como escondites para sus comandantes.