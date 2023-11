Presentaron los resultados del 5° relevamiento de empresas de software y servicios informáticos

En el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, se presentó este viernes el 5° Relevamiento 2018-2022 de Empresas de Software y Servicios Informáticos.

El trabajo fue realizado y presentado por el equipo del Instituto de Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) ante integrantes del Clúster de Empresas del Conocimiento (CEDI) y representantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR); de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN - Facultad Regional Rafaela) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Luego de la presentación digital, Diego Peiretti, director ejecutivo del ICEDeL y secretario de Producción, Empleo e Innovación, puso énfasis en el trabajo realizado por “el ICEDEL desde hace muchos años, construyendo información”, al tiempo que destacó “la importancia de la construcción de información que siempre termina siendo determinante, en el caso de nosotros como gobierno local, para la definición de políticas y acciones”.

Peiretti comentó que en la mesa de diálogo se compartieron “los principales resultados de este relevamiento de empresas del sector del software -es el quinto relevamiento que hicimos, cumpliendo con la ordenanza que así lo prevé- y analizamos datos interesantes de un sector que es súper dinámico, un sector que complementa al tradicional de la industria en nuestra ciudad”.

Asimismo, mencionó que el relevamiento mostró “datos muy importantes del sector TIC -Tecnologías de la Información y las Comunicaciones- que tienen que ver con el aumento de la facturación, del número de clientes y el hecho de ser el 5° permite ver cómo fueron evolucionando algunas variables, como por ejemplo, encontrar recursos humanos formados. Allí, el 70 por ciento de las empresas que respondieron el formulario, hoy, nos dicen que encuentran recursos humanos formados en estos temas en la ciudad de Rafaela y eso es una gran noticia que se vincula con el esfuerzo de las universidades y también del Municipio a través de programas específicos como Argentina Programa o Elegí Digital que tienen el objetivo de dotar de recursos humanos formados a la industria que se ve en pleno crecimiento”.

A su vez, Diego Peiretti afirmó que “sostener este trabajo va a ser clave. Rafaela necesita seguir potenciando esta nueva turbina que complementa a la industria tradicional con todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento. Los emprendimientos que allí surjan van a ser claves para la Rafaela del futuro que venimos proyectando. Así que hay un desafío muy grande de seguir vinculados con esta mesa que reúne a los empresarios de la economía del conocimiento, al sector educativo con las universidades y los institutos terciarios y, por supuesto, a la Municipalidad con sus diferentes secretarías y al ICEDeL como instituto constructor de la información para la toma de decisiones”.



TRASCENDER Y PERMANECER

Por su parte, Gustavo Segnini, director general del CEDI, manifestó que el “CEDI se formó justo en noviembre del 2006 y fue uno de los pedidos tener datos del sector porque no había. Hay una construcción de información como política pública durante mucho tiempo, inclusive, a nivel nacional no existe ese nivel de construcción de información y es muy importante para ver la evolución del sector, que, sin duda, es un sector que tiene una dinámica muy particular”.

Segnini expresó que “hoy vimos datos que todo el mundo va a poder ver publicados, que son consistentes, son muy importantes y muestran el crecimiento de las empresas, el crecimiento en cantidad de personas empleadas. Nosotros venimos hablando sobre que Rafaela y la región tienen dos turbinas importantes encendidas: la del agro y la de la industria. Ahora tiene que poner en marcha la tercera que es la de la economía del conocimiento porque no podemos quedarnos afuera de los avances principales del mundo”.

El directivo remarcó que los datos mostraron que “los salarios son cuatro veces el salario mínimo vital y móvil en promedio, lo cual deja claro que genera empleo. Cero por ciento de las empresas están pensando en no contratar gente. O sea, hay datos de ese relevamiento que son muy interesantes para analizar y ver. Ahí hay una cuestión para entender claramente y es en qué momento estamos y asumir el rol. Desde el punto de vista de las políticas públicas, creo que tiene que tener un rol principal porque son políticas públicas que tienen que trascender a los partidos que gobiernan y permanecer en el tiempo. Un ejemplo de la ciudad en materia de política pública es Rafaela Emprende que tiene 15 años y permanece”.