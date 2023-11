Tareas de bloqueo en barrio Mosconi

Luego de confirmarse el primer caso de dengue en la temporada, ya en pleno noviembre cuando aún estamos transitando la primavera, y tras las lluvias y las altas temperaturas que tuvimos en Rafaela durante los últimos días, Diego Lanzotti, el subsecretario de salud del municipio local, comentó este viernes ante la prensa local que "lamentablemente, lo que creíamos que no iba a pasar, está pasando. Después de haber superado el brote que tuvimos en la temporada 2022-23 donde superamos los 700 casos en Rafaela, continuamos trabajando sobre el dengue. De hecho, esta situación nos llevó a establecer todas las acciones posibles e incluso, en su momento, tuvimos la autorización del Ministerio de Salud para llevar a cabo la fumigación espacial, que es una cosa que nosotros preferimos no hacer. Pero este jueves, a última hora, nos encontramos con la noticia de un caso de dengue en nuestra ciudad. En este caso, se trata de una menor de 9 años del barrio Mosconi". Posteriormente, el funcionario agregó que "a partir de la hora 7 de este viernes llevamos a cabo la actividad de bloqueo, que consta fundamentalmente de tareas más activas de concientización en las 9 manzanas que rodean al caso, visitas puerta a puerta del personal de salud para la identificación de febriles y además, fumigación localizada en el domicilio del caso positivo, los domicilios linderos y ante la eventualidad de que el personal que recorre los domicilios encuentre alguna otra novedad. Solamente se fumiga en las 9 manzanas y en los patios de los domicilios, donde pudiera haber más mosquitos adultos con capacidad infectiva". Por último, Lanzotti remarcó que "se trata de un caso autóctono que está en buen estado de salud, pero al presentar un cuadro de fiebre prolongada y un cuadro gastrointestinal, los médicos solicitaron los exámenes correspondientes y se detectó que se trató de un caso de dengue". Mientras tanto, por ahora no se han registrado nuevos contagios, aunque las autoridades sanitarias locales volvieron a insistir en la importancia de la descacharrización de los patios, mantenerlos limpios y eliminar aquellos recipientes que pueden acumular agua, que son la clave para evitar la proliferación de la enfermedad, al igual que la utilización de repelentes. Cabe señalar que en Argentina, según el último reporte del Boletín Epidemiológico Nacional en su semana 43, se registraron 132.237 casos de dengue desde enero: 123.538 autóctonos, 1.584 importados y 7.151 en investigación.