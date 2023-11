Quedó preso por presunto abuso sexual de hija de su pareja

Un hombre de 23 años que es investigado por haber abusado sexualmente de la hija -menor de edad-, de su pareja en Ceres (departamento San Cristóbal), quedó en prisión preventiva.

Así lo ordenó el juez de la investigación penal preparatoria (IPP), José Luis Estévez, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de San Cristóbal.

La fiscal Hemilce Fissore está a cargo de la investigación y solicitó que el imputado, cuyas iniciales son AM, transite el proceso judicial privado de su libertad.

En tal sentido, valoró que “el magistrado resolvió de manera oral en la audiencia y dispuso la prisión preventiva sin plazos”, consignó Prensa de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela.



ABUSOS

Fissore afirmó que “durante los últimos dos años, el hombre investigado agredió sexualmente a la hija de su pareja -quien cursa la escuela primaria-, en el domicilio que compartían en Ceres”.

Señaló que “con conocimiento y voluntad respecto del alcance de sus actos, el imputado cometió los ilícitos en momentos en los que se quedó al cuidado de la víctima”. En tanto, agregó que “llevó a cabo su conducta delictiva mediante amenazas y abuso coactivo de su rol parental”.



RIESGOS

PROCESALES

La fiscal explicó que “para ordenar la prisión preventiva, el juez consideró que la materialidad de los hechos y la probable autoría por parte del imputado están acreditados”, y mencionó que “la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo, dada la gravedad de lo sucedido”.

Fissore remarcó que “el magistrado sostuvo también que existe riesgo procesal en virtud de que la situación de arraigo del imputado es escasa y que, en libertad, hubiera estado en condiciones de entorpecer la investigación, ya que resta entrevistar a la víctima en cámara Gesell y es importante que no tenga ningún tipo de contacto con él”.



CALIFICACIÓN

PENAL

Al imputado, cuyas iniciales son AM, se lo investiga como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado doblemente calificado (por la guarda y por la convivencia con la víctima).