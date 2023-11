¡Sportivo Norte le ganó a Ben Hur y se consagró campeón Absoluto!

Sportivo Norte superó 2-0 a Ben Hur en el juego de vuelta por la final Absoluta de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol , disputado anoche en el estadio Néstor Zenklusen, y de esta manera se consagró campeón, ganando la Copa Américo Lito Maina, tras 17 años.



Los dirigidos técnicamente por el chaqueño Marcelo Varela sacaron el máximo provecho de las oportunidades que tuvieron y con dos penales, pegó en los momentos justos para aventajarse en el marcador, en una definición que venía muy pareja y cerrada tras el 0 a 0 de la ida en barrio Barranquitas.



A los 42 y 24 minutos, de cada tiempo, Juan Espíndola anotó los tantos para el Negro, desde el punto penal.



Cuando el trámite del juego era parejo y el Lobo intentaba desplegar su juego y lastimar por las bandas, el conjunto visitante se encontró con el primer penal de la noche. Gran taco de Facundo Maldonado para la aparición de Mateo Maldonado que ingresó a toda velocidad al área de Ben Hur y fue derribado por Kevin Acuña. El árbitro Aragno no dudó en sancionar la pena máxima y Espíndola no perdonó en su ejecución.



En el complemento, cuando el elenco de Rolando Carlen iba por la igualdad, el Negro volvió a pegar tras aprovechar un error del fondo local. Moreira no llegó a despejar, el balón le quedó a Fito Maldonado quien fue derribado dentro del área por Sola. La ejecución volvió a correr por cuenta de Espíndola, que no perdonó y marcó el 2 a 0.



Hasta el final mismo del encuentro la actuación del árbitro Leandro Aragno había sido correcta, incluso sancionando los dos penales que fueron para la visita, pero obvió dos infracciones dentro del área del Negro, que reclamó todo Ben Hur, y las cuales pudieron haber cambiado el rumbo del encuentro.



Sportivo Norte venía de ser el campeón del Clausura y la BH ganó el Apertura, definiendo en la noche de ayer el mejor de la temporada. Ahora, el Negro jugará con Peñarol (campeón de la Copa Departamento Castellanos) por el título de la Supercopa de la Liga Rafaelina de Fútbol. Por el momento, sigue la fiesta en Barranquitas y Villa Dominga.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Ben Hur: Joaquín Aylagas; Kevin Acuña, Pablo Moreyra, Leandro Sola y Ramiro Contrera; Juan Bessone, Ignacio Schell Grane, Diego López y Sebastián Jiménez; Lautaro Larrasabal y Maximiliano Weisheim. DT: Rolando Carlen.



Sportivo Norte: Leonardo Ludueña; Santiago Leguizamón, Ángel Almaraz, Damián Maciel y Mateo Maldonado; Manuel Sánchez, Gabriel Leguizamón, Juan Espíndola y Emiliano Fenoglio; Facundo Maldonado y Oscar Maldonado. DT: Marcelo Varela.



Gol en el primer tiempo: 42m de penal Juan Espíndola (SN).

Gol en el segundo tiempo: 24m de penal Juan Espíndola (SN).



Cambios: ST 31m José Alberto x Schell Grane, Luciano Cura x Moreyra y Federico Dunky x López (BH), Eduardo Isaurralde x Leguizamón y José Gómez x Almaráz (SN), 46m Nazareno Galarza y Manuel Grana x M. Maldonado y O. Maldonado (SN).



Estadio: Néstor Zenklusen.

Árbitro: Leandro Aragno.

Asistentes: F. Rodríguez y R. Cejas.

Cuarto árbitro: A. Trucco