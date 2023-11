Comenzará el Mundial Sub-17: el fixture de Argentina

El Mundial Sub 17 comenzará este viernes en Indonesia y la Selección argentina, conducida por el entrenador Diego Placente, compartirá el Grupo D con Japón, Senegal y Polonia. Argentina buscará el título que le falta, dado que en sus mejores participaciones el elenco albiceleste cosechó el tercer puesto -en 1991, 1995 y 2003-.

La competencia contará con 24 selecciones de seis confederaciones -UEFA, Conmebol, CAF, AFC, OFC y Concacaf- y el conjunto de Placente intentará superar el desempeño de la última Copa del Mundo, en 2019, cuando el combinado argentino se despidió en los octavos de final.

El debut de la Selección será el sábado desde las 9 (hora argentina) frente a Senegal, en un encuentro que se podrá ver en vivo por TyC Sports y DirecTV, que también transmitirá el resto de los partidos del Mundial.

El último Mundial Sub-17 se disputó en 2019 en Brasil y mantiene al anfitrión como campeón vigente ya que el torneo que estaba previsto en 2021 en Perú fue cancelado por la pandemia de la Covid-19.



El siguiente es el fixture del Grupo D que integra la Selección argentina:



Fecha 1



Japón vs. Polonia | 11 de noviembre, a las 6 horas | Estadio Jalak Harupat.

Argentina vs. Senegal | 11 de noviembre, a las 9 horas | Estadio Jalak Harupat



Fecha 2



Japón vs. Argentina | 14 de noviembre, a las 9 horas | Estadio Jalak Harupat.

Polonia vs. Senegal | 14 de noviembre, a las 6 horas | Estadio Jalak Harupat



Fecha 3



Japón vs. Senegal | 17 de noviembre, a las 6 horas | Estadio Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina | 17 de noviembre, a las 6 horas | Estadio Jakarta Internacional



Los convocados de la Selección argentina:



Arqueros: Froilán Díaz (Unión), Jeremías Florentín (Talleres de Córdoba) y Franco Villalba (Vélez Sarsfield).



Defensores: Dylan Gorosito (Boca Juniors), Ulises Giménez (River Plate), Juan Giménez (Rosario Central), Valente Pierani (Estudiantes de La Plata), Tobías Palacio (Argentinos Juniors), Juan Manuel Villalba (Vélez Sarsfield) y Octavio Ontivero (Lanús).



Mediocampistas: Gustavo Albarracín (Talleres de Córdoba), Kevin Gutiérrez (Rosario Central), Valentino Acuña (Newell’s), Thiago Laplace (Lanús), Mariano Gerez (Lanús), Franco Mastantuono (River Plate) y Claudio Echeverri (River Plate).



Delanteros: Ian Subiabre (River Plate), Santiago López (Independiente), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield) y Agustín Ruberto (River Plate).